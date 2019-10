Evo a Argentina: "Gracias por parir un papa"

El presidente Evo Morales realizó una visita oficial al Congreso argentino este jueves, a las 9:30 (hb), donde el mandatario agradeció al vecino país por dar vida y formar un papa como Francisco, que apoya la causa marítima de Bolivia.



“Gracias por parir un católico como el papa Francisco, gracias por criarlo y educarlo. Ahora es la máxima autoridad en la Iglesia católica...un hermano que nos respalda en el tema del mar”, manifestó Morales en su discurso transmitido por Bolivia TV.



El mandatario recordó la visita del santo padre al país y aseguró que los bolivianos nunca olvidarán su apoyo y reiteró su gratitud al vecino país.



Morales manifestó su sorpresa cuando el obispo de Roma habló del tema del mar en su estadía en el país. "Nos ha sorprendido aunque me pidió mucha información desde el momento en que nos reunimos en el Vaticano. Hablamos sobre las Malvinas...y él siente las injusticias", indicó.



Respaldo papal



El papa Francisco llegó al país el 8 de julio en una visita oficial en la que pidió diálogo entre Bolivia y Chile en el diferendo marítimo.



"Estoy pensando en el mar. Diálogo, diálogo que es indispensable", afirmó el papa. “Hay que construir puentes en vez de levantar muros...", afirmó durante la celebración de la eucaristía en la catedral de La Paz.



Las repercusiones en Chile no tardaron en aparecer,el canciller Heraldo Muñoz dijo que no había espacio para la mediación porque había una demanda en la corte de La Haya.



"No nos incomoda en la medida que el papa tenga claro que no hay espacio para la mediación. Aquí no hay nada que mediar, porque hay un tratado", afirmó Muñoz, de acuerdo a un tuit del diario santiaguino La Tercera.

