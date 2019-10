Describen a Evo como un sujeto muy 'enamoradizo'

"Enamoradizo y sólo", esos fueron los dos calificativos que la exministra de Comunicación, Amanda Dávila, le dio al presidente Evo Morales. Contó que incluso intentó pedir la mano de una mujer, pero fue rechazado.



"El presidente es enamoradizo, es una persona enamoradísima. Él cuenta que ha pedido la mano a una persona que le ha rechazado", reveló la exautoridad en entrevista con el programa "Nunca es tarde" de radio Compañera.



La exministra se refirió al tema a tiempo de comentar lo sucedido en la campaña del referendo, donde se uso, a su juicio, como "guerra sucia" la relación que Morales mantuvo con Gabriela Zapata, gerente de la firma China CAMC, que firmó millonarios contratos con el Estado.



"Ojalá que él encuentre una pareja adecuada, que lo quiera, eso sería muy bueno para él porque está muy solo. Es un hombre que en la intimidad está sólo, que está solo en la residencia presidencial, que pasa las fiestas solo. No hay en la noche alguien que le diga lo hiciste bien, lo hiciste mal o le aconseje", agregó Dávila.



Afirmó que cuando estuvo de autoridad, tres años, no se enteró que Evo tenía relación alguna con Zapata y se mostró partidaria para que se investiguen todas las denuncias. Además anticipó que el MAS tendrá un relanzamiento como un "fénix" tras la derrota en el referendo.