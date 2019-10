Anuncian indagar cuentas bancarias de los que están en lista de Panama Papers

La filtración de archivos del caso "papeles de Panamá" desata un remezón en Bolivia. El Gobierno y la Fiscalía investigarán, los mencionados se defienden y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) explica lo que se destapó.



Esta mañana de martes en conferencia de prensa, el vicepresidente, Álvaro García Linera, apuntó a "opositores políticos y empresarios" quienes se valieron de paraísos fiscales "para hacer daño a la economía boliviana". Apuntó a ejecutivos del periódico "Página Siete", a la familia Marinkovic e incluso mencionó a Samuel Doria Medina.



Conoce más: 95 empresas offshore tienen capital boliviano



Admitió que “no tuvo tiempo” de revisar una posible relación de empresas bolivianas, como Entel, pero presentó detalles sobre los socios del matutino con base en informes provistos por el registro de privados Fudempresa.



El Vicepresidente ratificó que una comisión multipartidaria en la Asamblea Legislativa, conformada el próximo 19 de mayo, será la encargada de investigar los vínculos de empresarios y políticos bolivianos con empresas offshore constituidas presuntamente para evadir impuestos.



"La Asamblea Legislativa tiene derecho de investigar en tanto hay indicios de evasión de impuestos. Estos consorcios serán convocados e investigados y analizados para investigar hasta dónde avanzó sus vínculos con empresas offshore para eludir su responsabilidad con el Estado", declaró García Linera.



Anticipó que las indagaciones llegarán a las cuentas bancarias de quienes aparecen en la lista, también sobre la venta y compra de empresas y si es que en definitiva evadieron impuestos y dañaron la economía del Estado con sus acciones.



Lea también: Gobierno pide cárcel para los evasores impositivos



En el exterior, el ICIJ especificó que pueden existir "usos legítimos para las empresas offshore y fideicomisos". "No tenemos la intención de sugerir o implicar que cualquier persona, empresa u otras entidades incluidas en la base de datos han violado la ley o de otra manera actuado incorrectamente", declaró el consorcio periodístico.



Una de las familias bolivianas involucradas, la del empresario y expresidente del Comité Pro Santa Cruz Branko Marinkovic, mediante un comunicado declaró que "la constitución de empresas offshore, es una práctica legal amparada en el derecho nacional e internacional privado, y en convenios internacionales. En consecuencia esta modalidad comercial, no implica la realización de actos reñidos con la ley o de evasión impositiva".



Puedes ver: Cumbre anticorrupción tras "Papeles de Panamá"



El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que se dará continuidad a la investigación, con la conformación de una comisión que revisará la documentación que se filtra desde Panamá. Explicó que se evaluarán los presuntos delitos que se habrían cometido.



Por su parte, el empresario y jefe de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina, que fue mencionado por el vicepresidente, respondió que éste "busca y busca, nada encuentra que nos incrimine, hoy usa Papeles de Panamá para volver a atacarnos". Aseguró que no se benefició de prácticas ilegales por medio de empresas inscritas en paraísos fiscales.



Averigua más: Interventor de Entel creó empresa en Islas Vírgenes



El lunes por la tarde, el ICIJ publicó la lista de 95 empresas bolivianas vinculadas con este tema, incluidos algunos bufetes de abogados que actuaron como intermediarios.



La estatal Entel S.A., explicó que en 2008 el entonces interventor de la entidad, Joel Flores, ordenó "de manera irregular" la creación de la empresa Entel Bolivia International, "que legalmente no tiene nada que ver con Entel S.A".