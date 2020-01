Dudosas cifras en compra de Petropar a YPFB

Considerando la tarifa resultante de la reciente licitación por la cual Petropar adjudicó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la compra de gas licuado de petróleo (GLP), la boliviana presentó la cotización de $us 282 por tonelada métrica (TM), a un diferencial de +50.044 $us/TM, por un volumen mínimo de 500 y máximo de 1.000 toneladas métricas.



En caso de que Petropar opte por retirar la totalidad de lo solicitado en la licitación, la facturación sería de apenas $us 282.000 (por las 1.000 toneladas), pero sin embargo en Bolivia hablan de un ingreso mensual de $us 2,5 millones en el mismo concepto, según publica el diario ABC color.



Estas cifras fueron recientemente publicadas por el diario Cambio del vecino país, en que difunde declaraciones del propio titular de YPFB, Guillermo Achá.



Resulta llamativa la abismal diferencia entre los $us 282.000 que debería costar toda la operación y los $us 2,5 millones que asegura el titular de YPFB, en el marco de esta operación criticada desde sus inicios, no solo porque el gobierno de Cartes planteó hasta un proyecto de ley para que la boliviana provea gas por un plazo de 20 años a Paraguay, sino también por la sobrefacturación en la compra de garrafas, por parte de Petropar, señala ABC.



A esto se suma un pliego de bases y condiciones muy confuso y poco transparente, en especial que ni siquiera precisa claramente si la compra de las 500 y 1.000 TM serían por día, por mes o el total de la operación. Solo en la última parte del pliego se desliza que la vigencia del contrato sería de tres meses.



El titular de YPFB, Guillermo Achá, viajará el jueves a Paraguay para firmar el contrato de adjudicación, según confirmó ayer el titular de Petropar, Eddie Jara.