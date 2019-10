Fairphone, el teléfono que se repara sin usar herramientas

¿Se rayó la pantalla? Es posible reemplazarla. ¿Queremos una cámara nueva? No hay problema. La idea fue iniciada por la compañía de Fairphone en 2013 y ahora tiene un nuevo dispositivo con características bastante distintas a cualquier teléfono del mercado.



El nuevo Fairphone 2, que es el teléfono modular más interesante del momento, tiene una clara desventaja ante el Project Ara de Google (ver recuadro), porque Fairphone solo permitirá reemplazar componentes actuales que no sean mayores a la capacidad del teléfono.

Es una desventaja en el mundo del hardware libre, pero posee un sistema de desarme más sencillo que cualquier dispositivo existente.



La diferencia

Lo que diferencia de Fairphone con otras iniciativas consisten en que brinda la capacidad de reparar el móvil fácilmente a través de sus nuevas funciones de armado y desarmado, con la ventaja de no utilizar ningún tipo de herramienta en el procedimiento.



Es posible reemplazar el botón defectuoso de encendido o cualquier componente, además de ahorrar en mano de obra por reparaciones.

Las especificaciones del Fairphone 2 quizá no sean las de un movil gama alta, pero puede llegar a ubicarse en la gama premium ideal (ver infografía).



Recordemos que el Fairphone, hecho en los Países Bajos, se presenta como un teléfono ‘etico’, fabricado con estaño, tántalo y tungsteno de minas certificadas del Congo