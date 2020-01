Bolivia contrademandará a Chile por aguas de Silala

"Nos roban agua y nos demandan", afirmó el presidente Evo Morales sobre la acción jurídica que Chile anticipó contra Bolivia por las aguas del Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Consideró que no es una "sorpresa" el anuncio del Gobierno de Michelle Bachelet.



La autoridad sostuvo que "es una alegría que ahora Chile respete el Pacto de Bogotá, eso es lo más importante, que respeta el derecho internacional", en referencia a apego a la jurisdicción de la instancia internacional, en la que también se ventila la Demanda Marítima.



Conoce más: Chile explica que preparó hace semanas la demanda



"Tenían preparados estos drenajes para llevar miles de miles de litros (de agua) por segundo. Recurrimos a los tribunales internacionales para hacer que se respete por derecho y justicia lo que nos corresponde", aseveró la máxima autoridad desde Cochabamba.



Morales sostuvo que "lo que está en territorio boliviano depende de nosotros, no de los chilenos" y ratificó que ciertos grupos en el vecino país dañan las relaciones bilaterales. Instó a que exista unidad dentro de la población para que se defienda el derecho sobre el Silala.



Lea también: Canciller chileno admite la "canalización" del Silala



Informó que se prepara el documento y oportunamente se lo presentará, junto con la designación de un agente y un equipo. Precisó que no será Diremar la que se encargará de elaborar la acción jurídica sino otra dirección.



"Chile usando ilegalmente las aguas, contamina. Esas aguas no son para el pueblo chileno, son para las empresas mineras (...) No están juntos los dos temas (marítimo y Silala), no es un tema conjunto, no vamos a mezclar", explicó, apuntando a las diferencias existentes en los grupos de poder del vecino país.



Puedes ver: Chile debe preguntar a La Haya de quién es el Silala



El mandatario explicó que no se manejarán públicamente las ideas que existirán en la contrademanda y recordó que Chile "el año 1908 pide una concesión para el uso de estas aguas para las locomotoras y la consesión fue revocada en 1997".



"El debate no es si es río o no, aquí está en debate los manantiales del Silala. Nosotros visitamos y quienes conocen las vertientes, están en territorio nacional y además de eso, Chile reconoció en varias ocasiones que le pertenecen a Bolivia", sentenció.