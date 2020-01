Créditos para Sinohydro pese a denuncias

El Senado aprobará dos importantes créditos del Exinbank, a favor de la china Sinohydro, para la ejecución de carreteras en el país, a pesar que la compañía fue multada en dos ocasiones por el Ministerio de Trabajo por incumplir normas laborales, y haber sido denunciada penalmente ante la justicia por la tala supuestamente ilegal en Santa Cruz.

"Tenemos algunos contratos pendientes, si no me fallan los cálculos estaríamos aprobando dos importantes créditos con Exinbank de China; uno para la construcción de la doble vía de El Sillar -donde se presenta un problema recurrente- y otro para un tramo en Santa Cruz", informó el presidente del Senado, José Alberto 'Gringo' Gonzales.

La construcción de la doble vía del tramo El Sillar, de 28 kilómetros de longitud, ubicado en la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz, fue adjudicada a Sinohydro Corporation Limited en octubre de 2015 por $us 426 millones.

La compañía china cuenta actualmente con tres proyectos adjudicados: la carretera Ichilo- Ivirgarzama por $us 107 millones, el proyecto hidroeléctrico San José, en Cochabamba, por $us 124 millones y la carretera Padilla en Chuquisaca por $us 85 millones.

Casos y multas laborales

Los obreros de la carretera Padilla denunciaron a Sinohydro de vulnerar varias normas laborales e incluso de seguridad industrial; de ser tratados "como esclavos"; de recibir una alimentación diferente y de menor calidad a la de los técnicos y profesionales de la compañía; de no utilizar uniformes adecuados para los trabajos que realizan, entre otros extremos que negó la compañía, pero fue multada por el Ministerio de Trabajo por más de 120 mil bolivianos.

La compañía china ya fue denunciada en abril de 2015 por los obreros que trabajan en la carretera Ichilo- Ivirgarzama, por la cual el Ministerio de Trabajo inició acciones por una multa de 340 mil bolivianos.

Tala ilegal del bosque

Recientemente el diputado por Santa Cruz, Tomás Monasterio (UD) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, en contra de los representantes de la empresa Sinohydro y funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por la tala de árboles de 6,8 hectáreas en las riberas del río Surutú.

El asambleísta evalúa además ampliar la querella en contra la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) por incumplimiento de deberes.