Lo que puedes y no puedes publicar en Instagram

Instagram, después de haber prohibido la publicación de imágenes sobre menstruación esta semana, decidió aclarar a sus usuarios, qué tipos de exhibiciones están prohibidas y cuáles permitidas.



La red social de fotografías ha defendido públicamente sus reglas sobre desnudos en 2014, luego de una andanada de críticas por remover fotos de mujeres con los senos al descubierto.



Y hace pocos días, un trabajo fotográfico de la artista paquistaní Rupi Kaur que abordaba un momento muy común en la vida de una mujer, la menstruación, también fue vetado por la empresa.



Posteriormente, reconoció que había cometido un error y rectificó la decisión, permitiendo que la artista pusiera el contenido, según detalló la cadena informativa BBC.



Instagram, tratando de evitar que situaciones de este tipo se repitan, anunció nuevos lineamientos que permitirá saber qué publicar a sus usuarios.



Lo prohibido



La revisión de los lineamientos establece la prohibición de lo siguiente:



- Desnudos

- Imágenes de sexo explícito o genitales

- Primeros planos de las nalgas completamente desnudos

- Algunas fotos de los pezones de mujeres (aunque no está claro cuáles)

- Ofrecer servicios sexuales o cualquier tipo de pornografía



Lo permitido



- Mujeres amamantando

- Desnudos en pinturas o esculturas

- Imágenes de pechos femeninos luego de mastectomías



¿Y si no cumplimos?

?

Tal vez nos preguntamos qué pasará si no cumplimos con estas “reglas”. La empresa aclaró en un comunicado que quienes violen estas normas serán advertidos de que sus cuentas serán desactivadas.



Además, Instagram explicó que prohíbe "el porno de venganza" y cualquier promoción de servicios ilícitos como negocios de prostitución y drogas. Además requiere que las personas agreguen una etiqueta en la que anuncien el contenido explícito de sus fotografías.



Las actualizaciones vienen un mes después de que Facebook, la compañía madre de Instagram, revisara profundamente sus lineamientos. Las políticas son similares en ambas redes sociales, y prohíben o permiten temas que antes estaban poco definidos.