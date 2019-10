Chuquimia regresa al TSE y Paredes analiza su renuncia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió acortar la vacación de la vocal Dina Chuquimia y solicitó que se reincorpore a sus funciones laborales desde ayer. En contrapartida, el vocal Ramiro Paredes analiza renunciar a su cargo antes de que la sala plena considere su alejamiento el 18 de mayo. Al interior del Órgano Electoral existe la intención de apartar de su estructura a Paredes por haber festejado su cumpleaños con militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).



El TSE?emitió la resolución No. 0320/2015 que suspende la vacación de Chuquimia. La vocal volvió ayer a sus funciones después de apelar la medida de apartarla del proceso electoral subnacional. La decisión se la tomó debido a que el lunes se debe abordar la situación de Paredes, que festejó con militantes masistas su cumpleaños. En la fiesta bailó y consumió bebidas alcohólicas con seguidores de Evo Morales.



Volvió al TSE

“Decidí apelar la decisión de obligarme a tomar mis vacaciones. Ahora regreso a mis funciones”, se limitó a explicar la vocal Chuquimia, que fue apartada del TSE?por haber retransmitido un mensaje de Twitter del excandidato del MAS a la Alcaldía de la ciudad de La Paz Guillermo Mendoza.



Dentro de esas decisiones, Paredes analiza su renuncia al TSE. Según una fuente del Órgano Electoral, el vocal quiere alejarse de su cargo, pero evalúa la forma para evitar que lo vinculen con el MAS. “Todavía no oficializó su decisión. Es casi un hecho que lo haga, pero quiere alejarse sin problemas. No quiere volver al TSE”, reveló la fuente.



Este medio se contactó con Paredes y el vocal ni confirmó ni desmintió su renuncia. Se limitó a decir que está con su familia en su vacación.

Paredes fue identificado por Chuquimia como el vocal que tuvo la decisión de apartarla del último proceso electoral. Ahora, ella decidirá la misma situación contra Paredes.



Al interior del TSE existe la intención de apartar a Paredes de su estructura. Cuatro vocales están de acuerdo con esa decisión, mientras que dos aún analizan su postura