Alan Vera: “La edad no es importante en la TV”

Alan Vera se ha convertido en la figura de entretenimiento más importante de PAT con su incorporación como animador principal en Esto es guerra y en Reel. El paceño, de 30 años, toma este reto con la tranquilidad que le dan sus 14 años de experiencia en la pantalla y revela que su clave es la autenticidad.

Vera encuentra superficial el aspirar a convertirse en un galán de la televisión boliviana. “Me interesan otras cosas, como hacer bien mi trabajo, llevarme bien con la gente, entretener al público y divertirme”, dice y adelanta que continuará con su vestuario descontraído, porque se siente cómodo.

En la intimidad

Vera tiene una gran pasión por las carreras de autos a control remoto a gasolina. “Tengo seis autos”, afirma. Y hay que tomar en cuenta que no se trata de una afición barata, pues cada vehículo cuesta entre $us 1.000 y $us 3.000.

Otra de las distracciones de Alan son los videojuegos. “Tengo todas las consolas: Nintendo, Súper Nintendo, PlayStation 1, 2, 3, 4, Xbox 360, Xbox One y un Kinect”. ¿Y cuál es tu juego favorito? “Call of duty”, responde de inmediato. El expresentador de Enhorabuena prefiere los juegos de disparos con los que puede pasar jugando desde el viernes por la noche hasta la mañana del domingo.



Otras de sus aficiones son coleccionar objetos de Los Simpson y cochecitos Hot Wheels. “Tengo más de 700 piezas en cada compilación, desde un Homero de tamaño real hasta un muñequito microscópico”.

También tiene 16 tatuajes y planea “llenarse el cuerpo” de más. Cuando le preguntamos si tiene corteja, responde que “hay alguien que me tiene loco. Es todo lo que te puedo decir”. Averiguamos que el misterio se debe a que su relación es demasiado reciente.



“Ay… el matrimonio y los hijos creo que no son para mí. Me da miedo el fracaso y que cualquiera pueda llegar a convertirse en el padrastro de mi hijo o hija”, explica.

Las aspiraciones del animador incluyen “estar tranquilo” y “vivir feliz” ¿Y profesionalmente? “¡No Mentirás ahí voy!”, suelta con una carcajada. “Estar en la televisión hasta donde Dios me permita”, confiesa. “La edad no es importante en la televisión sino cómo trabajes y qué haces con tu talento”. Este es Alan Vera en ebullición