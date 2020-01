Obama recibió por cuarta vez al dalái lama pese a la oposición de China

El presidente de EE.UU., Barack Obama, mantuvo hoy una reunión privada con el dalái lama, la cuarta de su mandato, pese a la "firme oposición" al encuentro expresada con anticipación por China, pero la Casa Blanca dejó claro que el Gobierno sigue sin apoyar la independencia del Tíbet.



El lugar elegido para la reunión de Obama con el líder religioso tibetano fue el Salón de Mapas y no el Despacho Oval, reservado normalmente para las citas del presidente con otros jefes de Estado.



Como explicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su rueda de prensa diaria, fue una reunión de carácter "personal", motivada por el "afecto" que siente Obama hacia el dalái lama.



En el pasado, el presidente estadounidense ha expresado "su aprecio por las enseñanzas del dalái lama y cree en la preservación de las singulares tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas del Tíbet", detalló Earnest.



El único testimonio del encuentro entre ambos fue una imagen divulgada por el fotógrafo oficial de la Casa Blanca, Pete Souza, en el que se ve a Obama saludando al dalái lama a la entrada del Salón de Mapas.



Earnest reiteró que la posición de EE.UU. respecto al Tíbet "no ha cambiado".



Estados Unidos considera al Tíbet parte de China y, por tanto, no apoya "la independencia de los tibetanos", comentó el portavoz.



China asegura que el Tíbet es desde hace siglos parte inseparable de su territorio, mientras que los tibetanos argumentan que la región fue durante mucho tiempo virtualmente independiente hasta que fue ocupada por las tropas comunistas en 1951.



"Tanto el dalái lama como el presidente Obama valoran la importancia de una relación constructiva y productiva entre Estados Unidos y China", anotó Earnest.



Desde que llegó a la Casa Blanca en 2009, Obama ha recibido en privado al dalái lama en otras tres ocasiones, la última de ellas en febrero de 2014.



Como ocurrió entonces, cuando China presentó una protesta formal por ese encuentro, ahora Pekín mostró con anticipación su "firme oposición" a la cita entre el líder tibetano y Obama.



"El dalái lama no es solo una figura religiosa, es un exiliado político que durante mucho tiempo ha estado implicado en actividades separatistas antichinas bajo la cobertura de la religión", afirmó hoy en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Lu Kang.



Lu indicó que Pekín informó a Washington de su "firme oposición" al encuentro, ya que los asuntos de Tíbet son "cuestiones domésticas de China" y ningún país tiene derecho a interferir en ellos.



"China confía en que Estados Unidos mantendrá su compromiso de que Tíbet es parte de China y de que no apoyará la independencia de Tíbet", concluyó.



El dalái lama se encuentra estos días en Washington, donde este martes se reunió con varios miembros tanto demócratas como republicanos del Congreso y dio un discurso en el Instituto de la Paz, lugar en el que empezó ofreciendo un minuto de silencio por las víctimas del tiroteo en Orlando (Florida) del pasado fin de semana.



"Como una figura reverenciada por los tibetanos y por gente en todo el mundo, Su Santidad (el dalái lama) nos recuerda nuestra gran responsabilidad de actuar para salvaguardar los derechos humanos, promover la igualdad y proteger el medioambiente", indicó en un comunicado la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



"Su amistad con Estados Unidos y el respeto que despierta en líderes de ambos partidos sirven de poderoso tributo a la justicia de la causa de la autonomía del Tíbet", agregó la congresista