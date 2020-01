Evo ataca a la OEA en la asamblea de la ONU

El presidente de Bolivia, Evo Morales, arremetió enérgicamente este miércoles, durante la Asamblea General de la ONU, contra la Organización de Estados Americanos (OEA), y sugirió que si la entidad no representa a sus estados miembros será mejor que "deje de existir".



De acuerdo con Morales, la OEA debe ser una "representación genuina" de los países del continente y no "una agencia portavoz de los intereses de Estados Unidos. No necesitamos un capataz del imperio para controlar a nuestros pueblos".



Por eso, dijo el presidente boliviano, "si la OEA no representa ni respeta la soberanía de sus estados miembros, es mejor que deje de existir".

Morales expresó también la "enorme preocupación y rechazo" por "las acciones del Secretario General" de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.



En su discurso, Morales no mencionó específicamente el origen de las divergencias con Almagro, pero el distanciamiento fue provocado por la decisión del secretario general de la OEA de invocar la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela.



El pasado 31 de agosto, la representación de Bolivia ante la OEA había divulgado una carta de Morales criticando ásperamente a Almagro por considerar que el diplomático uruguayo actuaba arbitrariamente, en violación de las normas de la organización continental.



En ese mensaje, Morales señaló que Almagro "viene actuando arbitrariamente sin ningún mandato de los estados", en una actitud que "desconoce el rol y la soberanía de los estados miembros".



Almagro, añadía la carta, había decidido aplicar la Carta Democrática "sin la autorización de nuestros gobiernos".