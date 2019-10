Firman pacto para obra hidroeléctrica El Bala

El Gobierno firmó el contrato de diseño técnico para la realización del proyecto hidroeléctrico El Bala (norte de La Paz) que se prevé generará 3.676 megavatios de energía.



La firma que se realizó en el Palacio de Gobierno y estuvo a cargo del la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) y la empresa italiana Geodata que realizará el estudio a diseño final, tendrá un costo de $us 11,8 millones y en 15 meses debe finalizar.



El presidente Juan Evo Morales dijo que no veía otro lugar en el país que pueda generar tanta energía, por lo que el Gobierno decidió invertir en el estudio para luego, ejecutar la obra de $us 6.000 millones.



El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que una vez terminada la obra, será la cuarta hidroeléctrica más grande de Latinoamérica.



Las autoridades aseguran que el proyecto tendrá un mínimo impacto en el medio ambiente, que la misma mejorará la navegabilidad, se reducirá el consumo de gas y que el país recibirá unos $us 1.250 millones por exportación de energía.