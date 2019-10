Gobierno polemiza con Amalia Pando por su salario en el canal estatal

¿Cuánto dinero ganó Amalia Pando en su paso por Bolivia TV (BTV)?, esta es la pregunta que ha generado una nueva polémica entre el Gobierno y la periodista, acusada por las autoridades de haberse convertido en opositora tras abandonar el canal estatal.



La viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, aseguró que los pagos a la comunicadora superan el millón de bolivianos, esto como producto de la entrega mensual de 40.000 bolivianos, durante tres años. Según la autoridad este era el salario de la periodista, e incluso cuestionó que haya ganado más que el presidente.



Sin embargo, Espinoza aclaró que los pagos a Amalia Pando fueron totalmente legales, se realizaron a través del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), y reconoció que era un contrato con una productora, no de carácter personal.



"No es ilegal, era una coproducción con una coproductora; se establece un porcentaje que es la ganancia de la productora y un porcentaje del canal, y en este caso la productora obtiene publicidad y entrega el producto", explicó la viceministra, según cita la agencia ANF.



"El peor negocio que hice"



En su defensa, Amalia Pando sostuvo que en los tres años que trabajó para el canal estatal recibió 536.400 bolivianos, y que en realidad se le entregaban 14.900 bolivianos mensuales. La comunicadora aclaró que este monto no era su salario, ya que el contrato se hizo con su productora y ella debía pagar con este dinero los salarios de camarógrafos, sonidistas e iluminadores, además de cubrir los costos de producción.



"Fue el peor negocio que hice", dijo Pando, el martes a la noche en una entrevista con el Canal Universitario de La Paz. En la emisión, mostró las facturas que demuestran los ingresos percibidos por los tres años de recorrido en BTV, donde realizó los programas Doble Sentido y Cabildeo.



Vea la entrevista completa a Amalia Pando (gentileza de Canal Universitario de La Paz):

