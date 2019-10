Gobierno decide enviar una nota para restablecer el diálogo con Chile

El vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, informó este domingo que Bolivia mandará una nota a Chile para restablecer el diálogo con el vecino país sobre el libre tránsito a puertos hacia el Océano Pacífico y el desvío del río Lauca.



"El Presidente ha ordenado de que invitemos al diálogo, eso vamos a hacer, hemos recibido una nota de Chile desagradable e inexacta, la vamos a responder y vamos a invitar a que se restablezca el diálogo", sostuvo Alurralde.



Es este posible diálogo con el vecino país se pretende abordar temas como el libre tránsito suscrito en el Tratado de Paz de 1904 y el desvío unilateral del río Lauca por parte de Chile, también incluido en la agenda del diálogo con Chile.



El diplomático dijo que durante la semana se enviará la nota a Chile y se aguardará la respuesta para instalar el diálogo. A las autoridades chilenas se les convocó a elegir si prefieren llegar a Bolivia y reunirse en territorio nacional o si prefieren que las autoridades bolivianas viajen a su país para concretar el encuentro binacional.



"Podemos ir a Chile, los invitamos a venir a Bolivia, a mí personalmente me gustaría que el diálogo se realice en Arica o en Antofagasta para que sea una oportunidad con la comisión de autoridades o técnicos chilenos para ver lo que hemos visto que tal vez desconocen o tienen otra lectura", sostuvo el Vicecanciller.



Sostuvo que aún no se ha agotado la vía diplomática y que se hará un esfuerzo más para establecer el diálogo entre los dos países.



En la nota también se aclarará algunos puntos de la carta enviada por Chile a la diplomacia boliviana. "Vamos a aclarar algunas cosas, no vamos a permitir que se digan cosas que no son ciertas como que hemos entrado a la fuerza a Chile, que nos han obligado a hacer inmigración, eso es absolutamente falso", señaló.



Explicó que el presidente Evo Morales llamará a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para hablar con ella directamente y que confía en la sensibilidad y conciencia social de la mandataria.



La anterior semana Chile envió una nota de protesta a Bolivia por la visita de la comitiva encabezada por el canciller David Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta donde se tuvo dificultades para ingresar. Además Chile decidió revocar el acuerdo de visas diplomáticas para autoridades bolivianas.