Duk quiere quedarse en Oriente

“Quiero volver aquí (a Oriente Petrolero) si se puede”. Así de claro fue el delantero camireño Yasmani Duk con relación a su futuro futbolístico. Desde hace un par de semanas se entrena en el campamento refinero con la autorización del entrenador Eduardo Villegas y del presidente del club, José Ernesto Álvarez. Aunque este semestre apunta a quedarse, quiere ir al exterior en 2018.

Duk habló con su familia y le aseguró que se quedaría cerca de ellos los siguientes seis meses. “He estado mucho tiempo lejos de mi familia, así que quiero disfrutarla”, manifestó el atacante, que militó en el New York Cosmos y en el Al-Ettifaq de Arabia Saudita. “Y después si se me dan las oportunidades (de salir) aprovecharlas”, agregó el ex Sport Boys de Warnes.

“Rodrigo (Osorio, su representante) me manifestó sobre la propuesta que hizo San José. Me imagino que ningún jugador la rechazaría, pero que se sienten (a negociar) los dirigentes. Yo voy a esperar la decisión que tomen”, enfatizó el jugador, que espera resolver su futuro lo antes posible. A la espera de una decisión trabaja en San Antonio, lugar de entrenamiento de Oriente.