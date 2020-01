Tigre no confirma interés por Pedrozo

La situación del jugador argentino Fabricio Pedrozo permanece en la incertidumbre, el delantero termina su contrato con The Strongest el 30 de junio. Luego de esta fecha deberá volver a su club de procedencia San Lorenzo, de Argentina.

Freddy Téllez dirigente atigrado afirmó a DIEZ que no se emitirá ningún comentario sobre el jugador.

"No es el momento para hablar de salida o llegada de jugadores, al finalizar el campeonato se tomará una postura, por ahora no puedo decir si vamos a no a continuar el vínculo con Fabricio", manifestó Téllez.

El dirigente aurinegro aclaró que el tema será analizado con el entrenador de The Strongest Cesar Farías.

"Nos reuniremos para evaluar el rendimiento de todos los jugadores, esto claro quedará en la interna del club, una vez que haya una postura oficial sobre el tema de contratos se dará novedades", aseveró.

Entre tanto el futbolista indicó que no tiene intenciones de regresar al club argentino San Lorenzo.

“En realidad la idea es que se pueda seguir (en el Tigre) pero como no se utilizó la opción de compra hay un problema con San Lorenzo porque tengo contrato hasta diciembre y estamos viendo cómo resolver”, comentó Pedrozo.