Curas hacían mucho daño en el altiplano, según Evo

El presidente Evo Morales volvió a referirse este sábado a los sacerdotes y aseguró que los "curas hicieron mucho daño en el altiplano" después de que los europeos llegaron a colonizar esta región del mundo.



"No estamos mintiendo, sólo estamos repasando la historia", dijo el Jefe de Estado, a tiempo de recordar que "un compañero" incluso le contó que en un acto de rebeldía frente a los abusos se tuvieron que convertir en "come curas".



"El año pasado, ese compañero me dijo ‘nosotros somos come curas’, de frente y públicamente, además (se sentía) orgullo (porque) los curas hacían mucho daño en el altiplano boliviano", expresó Morales, en la inauguración del Congreso Ordinario de la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba.



Agregó que algunos europeos llegaron a América camuflados de curas con su cruz por delante para dominar a los originarios de esta región del continente.



"Con oraciones y con bendiciones llegaron (para dominarnos), por eso el año pasado, el Papa Francisco, a nombre de la Iglesia Católica, ha pedido perdón a todo el movimiento indígena, reconociendo que hicieron mucho daño", remarcó. Asimismo, indicó que en el caso específico del Cerro Rico de Potosí, miles de indígenas aymaras y quechuas murieron después de que fueron "reclutados por los curas" para que trabajen en los socavones de manera gratuita.



"La historia cuenta que entraban al socavón y ya no salían o si lo hacían era cuando ya estaban muertos, pero poco a poco se organizaron frente a ese dominio patronal y frente al saqueo de nuestros recursos naturales", aseveró.



Aunque el Presidente también aclaró que "no todos los curas son malos, hay también curas bueno".