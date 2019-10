Chile, preocupada por la llegada del papa a Bolivia

El Gobierno de Chile expresó su preocupación por el anuncio de la visita del papa Francisco a Bolivia el próximo año.



Radio Bio Bio de Chile consultó fuentes de la Cancillería chilena que confirmaron que se teme que Francisco se pronuncie sobre el reclamo sobre la salida al mar de Bolivia.



Jaime Lagos Erazo, que es parte del equipo que asesora a la Cancillería de Chile en la defensa ante la demanda boliviana, considera que hay una gran posibilidad de que el Gobierno de Evo Morales pida al papa su mediación. “No sería raro que Bolivia intente que el Papa intervenga en esta materia”, dijo el experto a radio Bio Bio.



Sin embargo, el asesor chileno, cree que es poco probable que Francisco asuma posición en un conflicto que se encuentra en pleno

litigio en La Haya.



La visita de papa no tiene fecha oficial pero se realizaría unos meses después de que Bolivia y Chile presenten sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia que debe decidir inicialmente la demanda de incompetencia presentada por Santiago.



Evo y el papa



A tiempo de anunciar la visita de Francisco a Bolivia, el presidente Evo Morales lanzó estas palabras: “El papa estuvo abocado a temas internacionales. Estoy seguro de que el papa también nos va a acompañar en temas internacionales”, pero no precisó si se refería al tema marítimo.



El expresidente de Chile, Eduardo Frei, advirtió al Gobierno de su país que la exitosa campaña internacional de Bolivia está dando resultado y que estaba seguro que la demanda marítima era uno de los temas que tocaron durante el encuentro que Evo Morales y el papa sostuvieron a fines de octubre en El Vaticano.



La preocupación de Chile no es menor debido al papel relevante que ha empezado a tomar Francisco en la política internacional tras revelarse que fue el principal mediador entre Cuba y Estados Unidos, para que ambos restablezcan relaciones diplomáticas.



Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio a manos de tropas chilenas en la Guerra del Pacífico, librada en 1879.