John Arandia analiza su postulación a Defensor

El periodista John Arandia, que está alejado de los medios de comunicación desde su salida de Cadena A, dijo este martes que está en proceso de análisis de su posible postulación al cargo de Defensor del Pueblo.



"Me vi sorprendido por el apoyo que surgió en las redes sociales y donde están proponiendo mi nombre para un cargo tan importante para el país y a raíz de esto, hablando un poco con la familia, estoy en pleno análisis de lo que hasta hoy es una posibilidad", afirmó Arandia en entrevista con ANF.



Agregó que hasta el viernes tomará una decisión sobre su posible postulación a Defensor, teniendo en cuenta que hasta principios de la próxima semana todavía se pueden presentar los aspirantes al cargo ante la Comisión de Constitución.



Para ser elegido se necesitan dos tercios de votos del Legislativo, que el MAS controla. La oposición cree que el oficialismo elegirá una persona relacionada al Gobierno.



"Me tomaré el tiempo hasta este viernes para definir mi postulación o no, pero no me parece mala la idea. Mi corazón me dice que si me lanzaría, si me presentaría a la convocatoria, creo que estaría cumpliendo precisamente de corazón y de alma", remarcó.



Asimismo, recordó que en su papel de periodista lo que se hizo siempre fue velar por los derechos humanos de la gente.



"El periodista lo que hace es vigilar la vigencia de los derechos y garantías de la gente y eso es lo que hace también el Defensor del Pueblo, no por algo ha sido Defensora Ana María Romero de Campero o actualmente el Defensor del Pueblo de Santa Cruz (Hernán Cabrera) que también ha sido periodista", señaló.



Indicó que el periodista, en su trabajo cotidiano, tiene las cualidades necesarias de servicio a la sociedad y de fiscalización de actos públicos. "Entonces, esto (de mi postulación) como que por lo menos me anima a pensar", insistió.