La Casa Blanca excluye a medios

La Casa Blanca excluyó ayer a varios de los medios de comunicación más importantes de EEUU de participar en un encuentro con la prensa, avivando las acusaciones de favoritismo del Gobierno de Donald Trump.



El diario The New York Times, la cadena de televisión CNN y otros medios que están haciendo una cobertura crítica de las primeras semanas de la nueva administración no fueron invitados a la reunión, convocada por el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.



Medios mucho más pequeños y conservadores como el canal One America News Network, que han cubierto todo lo relacionado con Trump de forma más favorable, sí participaron.

Las agencias de información Reuters y Bloomberg fueron incluidas, mientras Associated Press boicoteó el acto en señal de protesta y la AFP fue apartada, aunque su corresponsal logró entrar a la conferencia. Los gobiernos republicanos y demócratas suelen convocar reuniones con grupos de periodistas previamente seleccionados, pero esta cita fue anunciada como la rueda de prensa habitual.