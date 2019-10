Consideran normales los ejercicios que hará Chile

El viceministro de Defensa, Luis Aramayo, consideró "normal" el anuncio de ejercicios militares de Chile en la frontera con Perú y Bolivia. El militar retirado aseguró que dicho despliegue no representa una amenaza para el Estado boliviano.



"Tienen todo el derecho, todos, nosotros también desarrollamos maniobras militares en áreas críticas, en áreas de frontera, coordinando con los países de la región. Los ejercicios militares están claramente identificados, se comunica, se anuncia de las maniobras que se van a realizar", aseveró la autoridad.



El presidente Evo Morales y varias autoridades de Gobierno criticaron las tareas bélicas del vecino país y las atribuyen a una estrategia de amedrentamiento contra Bolivia y Perú, países con los que Chile tiene temas pendientes.



"Todos los países de la región hacen estos ejercicios, nosotros compartimos experiencias con Brasil, Argentina y Perú (...) Estamos pendientes, atentos de lo que vayan a emplear, las capacidades militares, pero no es ninguna amenaza para el Estado bolivianos, es algo normal que se hace siempre y hay que estar tranquilos", ratificó Aramayo.



Durante esta jornada la máxima autoridad peruana, Ollanta Humala, afirmó que "no (nos preocupa), ese es un tema interno de cada país, dejemos que los países tomen sus decisiones soberanamente, el Perú toma sus propias decisiones soberanas".



Chile iniciará el domingo sus ejercicios militares bajo el denominativo de "Huracán 2015", que tendrán lugar en el norte del país, cerca de la frontera con Perú y Bolivia. Se prolongarán hasta el próximo jueves 13 de noviembre y son habituales hace un par de años.