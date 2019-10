Bolivia expondrá ante Vaticano su demanda marítima contra Chile

El nuevo embajador de Bolivia ante el Vaticano, Armando Loaiza, afirmó este domingo que expondrá a la Santa Sede con detalle los argumentos centrales de la demanda de reintegración marítima boliviana ante Chile, pero no solicitará una mediación porque la controversia está en la Corte de Justicia de La Haya.



"Mientras el juicio esté iniciado en La Haya es imposible que alguien acepte (la mediación). Primero está eso, no se puede porque está vigente un proceso y, segundo, para que haya una mediación tienen que aceptar las dos partes y desde luego en este tema, Chile jamás va a aceptar, ya lo ha dicho", declaró Loaiza a Efe.



El Vaticano otorgó esta semana el beneplácito para que Loaiza sea el nuevo embajador boliviano ante la Santa Sede, una función que ya ocupó durante tres años y medio, entre 1994 y 1998.



Como excanciller, Loaiza también forma parte de un consejo de asesores del presidente Evo Morales en la política marítima.

Él mismo insistió en que mientras el caso está en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, "es muy difícil pensar en cualquier gestión diplomática de una tercera instancia, sea del Vaticano o de otra".



A su juicio, además, "a la Iglesia no le gusta asumir mucho el rol de mediador, como si fuese una Corte" y lo hace solo cuando considera que en una situación es "imperativo actuar o su acción puede ser útil".



"No quiere que se la considere como una instancia internacional de solución como en la era en la Edad Media, como si fuera la Corte Internacional de La Haya. No es su tarea ser un tribunal internacional", agregó el diplomático.



Negociar de buena fe



Con la demanda presentada en 2013 ante al CIJ, el Gobierno boliviano busca un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe y en firme su centenario reclamo de una restitución del acceso soberano al Pacífico que perdió en una guerra a fines del siglo XIX.



En esa guerra, los bolivianos perdieron sus 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de cuadrados de territorio.



Chile rechaza la demanda con el argumento de que las fronteras quedaron definidas en un tratado firmado en 1904 y también objeta la competencia del tribunal internacional para tratar el asunto.

La CIJ convocó a Chile a presentar sus alegatos orales el 4 y 7 de mayo y a Bolivia, el 6 y 8 del mismo mes.



Loaiza dijo que espera partir lo antes posible al Vaticano para iniciar sus funciones y buscará previamente conversar con el presidente Morales y el vicepresidente, Álvaro Garca Linera.



En tanto, el martes próximo se incorporará al trabajo de una comisión oficial que llegará del Vaticano para continuar con la preparación de la visita a Bolivia del papa, programada del 8 al 10 de julio, en el marco de una gira que incluye a Ecuador y Paraguay.



Antes, la única visita de un pontífice a Bolivia fue la realizada por Juan Pablo II en 1988