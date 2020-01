Samuel vuelve a proponer eliminar doble aguinaldo

Unidad Nacional (UN) presentó hoy, una propuesta de políticas para la economía boliviana para enfrentar la "crisis" que llegaría con más fuerza entre 2017 y 2018, donde propone más de 70 sugerencias, entre ellos, eliminar el doble aguinaldo y aplicar minidevaluaciones.



El documento denominado “Crisis del Neocapitalismo de Estado”, resume sus sugerencias donde señala que “el doble aguinaldo está afectando la competitividad de las empresas nacionales por lo que debe ser eliminado”, según Samuel Doria Medina, quien añadió que este beneficio encareció aún más costos laborales de empresas nacionales, restando competitividad, especialmente a la industria manufacturera.



Conoce más: Tuit de Doria Medina dio por "muerto" a Filemón



Propone aplicar minidevaluaciones, acompañadas de políticas fiscales y monetarias adecuadas. Además, sugiere reducir significativamente el gasto público corriente no considerado prioritario (como propaganda gubernamental) y priorizar el gasto social.



Entre otras propuestas, se pide otorgar incrementos salariales al sector público no más allá de la inflación y solo para sueldos menores o iguales a 5.000 bolivianos. Entre las políticas comerciales, pide firmar un acuerdo comercial con Brasil e iniciar conversaciones con Estados Unidos (EEUU) para un acuerdo comercial, dado que ese país es el segundo socio comercial en importancia para Bolivia.



Lea también: Paco llama tramitador de "prófugos" a Doria Medina



También sugiere eliminar permisos especiales en la exportación de determinados productos, que el Banco Central de Bolivia (BCB) no otorgue más préstamos a empresas públicas, que las empresas públicas publiquen anualmente en sus páginas web, estados financieros; permitir participación de capitales privados en los procesos de industrialización; entre otros.



El documento determina, en sus primeras apreciaciones, que en los 10 años que lleva el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), la economía boliviana no experimentó grandes cambios en su estructura y continúa siendo muy extractivista y primario-exportadora.