Una hamburguesa híbrida en el día de la Paz

Burger King ha lanzado una inusual propuesta a su eterno rival, McDonalds: que por una única vez sumen fuerzas para crear una hamburguesa juntos y venderla por el Día Internacional de la Paz, el próximo 21 de septiembre.



"Hemos venido en son de paz", reza la carta que Burger King ha enviado a su principal competencia, y que se hizo pública este miércoles.



El nuevo producto se llamaría Mc"Whopper, una mezcla de las dos hamburguesas más famosas de ambas franquicias: el Big Mac y la Whopper.



Esta medida de "colaboración excepcional" es explicada al detalle en una web creada exclusivamente para convencer a McDonalds de que es posible olvidar rivalidades y convivir en paz, a pesar de las diferencias.



Uniformes exclusivos



Burger King propone que los uniformes de los empleados y los envases de la hamburguesa sean elaborados exclusivamente para la ocasión.



Sin embargo, el Mc"Whopper solo se vendería en un restaurante, ubicado en Atlanta, y acondicionado para la ocasión.



Al cerrar la carta, Burger King pide a Mcdonalds: "Hagamos hamburguesas, no la guerra" y aclara que, de no lograrse esta iniciativa, "no ocurrirá nada malo", ya que no siempre es sencillo lograr la paz.