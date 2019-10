Choferes de la 38 piden que la Alcaldía intervenga

Unos 40 chóferes de la línea 38 ingresaron en huelga de hambre en la Central Obrera de Departamental (COD) tras tomar, de forma pacífica, este edificio. Esta protesta les ha valido la pérdida de sus fuentes de trabajo, pero advierten que no darán marcha atrás a fin de evitar el alza de la renta diaria que deben entregar a los propietarios, situación por la que han pedido la intervención de la Alcaldía de Santa Cruz.



Miriam Escobar, dirigente departamental de este gremio, indicó que la extrema medida de protesta fue adoptada tras el incremento de 560 bolivianos a 625 de la renta diaria. Dijo que los 40 choferes ya han sido despedidos por los propietarios de los buses de esta línea; sin embargo, esto no los amilana para continuar con la huelga. Dos ya han recibido baja médica.



Escobar agregó que esta no es la primera línea de buses que sufre este tipo de atropellos, pero que ahora están dispuestos a no claudicar hasta que se logre un acuerdo para que estos trabajadores sean repuestos a sus lugares de trabajo y gocen de jornadas de ocho horas, entre otras demandas, tal como lo faculta la Ley General del Trabajo.



Está prevista para este viernes una reunión con el Concejo Municipal, la CDO, choferes y ejecutivos de la línea de buses 38.La cita ha sido confirmada por la concejal Loreto Moreno, quien anticipó que el tema de las jornadas de trabajo, por ser este un gremio privado, es un acuerdo exclusivo del empleador y el empleado, y que la Dirección Departamental del Trabajo es la llamada a intervenir.



Sin embargo, el órgano deliberante está abierto a participar en la mesa de diálogo en procura de una solución, acotó la concejala.