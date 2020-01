Evacúan en Bruselas por temor a contaminación

Las autoridades belgas han evacuado parcialmente el ayuntamiento del distrito bruselense de Saint-Josse, después de que el alcalde, el socialista Emir Kir, recibiera una carta de amenaza con polvos blancos, informaron hoy medios locales.



Unidades especiales de descontaminación y equipos de la Policía, de los bomberos y del servicio de ambulancias se han trasladado a la zona de Madou, donde se ha activado el protocolo de descontaminación por temor a que el polvo blanco pueda ser ántrax.



También se encuentra en el lugar un laboratorio de Protección Civil para analizar la sustancia, según la Agencia Belga.



La parte del edifico donde se ha abierto la carta, que llegó al ayuntamiento sobre las 07.00 hora GMT, se encuentra bajo cuarentena tras emitirse la primera alarma en torno a las 08.47 hora GMT.



Un portavoz de los bomberos en el lugar de los hechos confirmó a EFE que 13 personas han sido hospitalizadas, cinco por contacto directo con el polvo y ocho por contacto indirecto.



Todas ellas serán sometidas a exámenes médicos y recibirán tratamientos de prevención en el hospital.



Sin embargo, el representante de los bomberos subrayó que todavía no se han realizado análisis de la sustancia y no se ha podido constatar si se trata de ántrax o de otras partículas.



De acuerdo con la misma fuente, las estancias del ayuntamiento en las que había estado la carta ya habían sido descontaminadas sobre las 10:30 hora GMT y los propios bomberos se estaban sometiendo a las labores de limpieza tras intervenir en el edificio.



Asimismo, explicó que el perímetro de seguridad se levantaría una vez que las labores de descontaminación del personal del cuerpo de bomberos finalizara.



Por otro lado, un portavoz del consistorio aseguró a EFE que la portera del edificio había sufrido un ataque de pánico.



En la carta, escrita a mano, el autor invita a Kir, nacido en Bélgica y de origen turco, a abandonar el país.



"Cuidado si no vuelves para siempre con tu amigo "Hilter" Erdogan", en referencia al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reza la misiva.

El alcalde de Saint-Josse, que se encuentra actualmente fuera de Bélgica, ha presentado una denuncia contra una persona desconocida, de acuerdo con informaciones de "7sur7", y ha pedido a todos los concejales que adopten "un discurso de unidad en lugar de división" para calmar las tensiones en la comunidad belgo-turca.



Kir, que se mostró "asustado" por la carta en declaraciones a la Agencia Belga, denunció "un contexto de locura" que despierta la voluntad en la población de reaccionar, por lo que pidió un discurso "que no vaya en contra de una comunidad" específica