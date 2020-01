Manuel Choque: “No descarto que protejan y apoyen a contrabandistas”

Una de las conclusiones más importantes de lo que dice el abogado chileno de los bolivianos es que no se puede descartar nexo entre contrabandistas y carabineros chilenos.



¿Estos casos se repiten?

El último fue el de los tres soldados, y que acabó con la liberación de los tres. Lo que pasó en el último tiempo es simplemente una injusticia, esa es la única forma en la que se puede clasificar. Lamentablemente se repite un actuar de Chile hacia la problemática de la frontera con Bolivia que no se termina por resolver. Aparece la gente de Carabineros de Chile tomando detenidos a gente de la Aduana y militares de su país que están luchando contra el contrabando.

Claramente esto es una injusticia y trataremos que este miércoles eso quede establecido en el tribunal de Pozo Almonte.



Para que no queden dudas, claramente ¿estaban en territorio boliviano?

Al decir que es una injusticia doy por sentado, y así lo demostraremos, que estaban en territorio boliviano. Y aunque no lo estuvieran, estaban luchando contra el contrabando y la reacción de la Policía chilena no tiene ningún sentido si los compañeros combaten un problema de esa frontera.



¿Cómo fue?

Lo que ellos me relatan es que se percatan de la presencia de un camión, ellos quedan con la duda sobre dónde estaba el motorizado. Lo aclaran, ellos se mantienen en territorio boliviano a la espera de saber qué acción iba a tomar el camión.

Es en esa espera, ejerciendo su deber pendientes de qué hacían los contrabandistas. Toman nota e imágenes, según lo que me relatan. Esperamos presentar todas esas pruebas.



¿En ese lugar me decían que hay dos mojones y una senda, ¿no es cierto?

Más que eso. Los compañeros me dijeron que utilizaron información de GPS. Es decir, hay una frontera que es visible, conocida por los comunarios, que son los que le informan en su momento al capitán del Ejército cuál es la frontera. Combinan fuerzas, y con mayor razón estamos claros que estamos ante gente del Estado que solo cumplía con su deber.



Un chofer chileno dice que llevaban la mercadería hasta ese paso no autorizado y otros bolivianos recogían la mercadería,¿es una admisión de contrabando?

Entiendo yo que eso será materia de una investigación particular porque es extraño, por decir, lo que hace este transportista chileno. Estaba en un paso no habilitado, con un camión cargado. Debió pasar por Colchane, a 25 kilómetros de allá. ¿Qué hacía en ese punto?, ¿por qué no se tomaron precauciones de parte de la autoridad chilena?, se ocuparon de lo menos importante y no de lo que más debía interesar. Hay que aclararlo.



¿Cómo ve que la jueza ordenó un peritaje para confirmar que es territorio chileno?

Demuestra la contradicción que existe en el conocimiento de los hechos. Se establece necesidad de mantener detenidos a los bolivianos, argumentando que está claro que invadieron territorio, y luego determina que ambas partes pidan un peritaje para confirmarlo.



¿Se hizo el peritaje?

Esa información debe estar mañana sí o sí.



¿Ellos vieron filas de camiones no?

Eso será producto de otra investigación.



¿Se puede decir que los carabineros apoyan a los contrabandistas?

No puedo descartar que carabineros chilenos apoyen y protejan el contrabando, es un camino que tenemos que recorrer, una posibilidad. Gravísimo