Primer hospital público para trasplantes renales

El primer centro público de trasplantes renales del país, instalado en el Hospital Universitario de Sucre comienza a operar y tiene en evaluación a seis pacientes que en las próximas semanas podrían ser los primeros beneficiados de este servicio garantizado y a costos accesibles.



El director del Hospital Universitario, más conocido como Hospital UNI, Marcelo Sandi, informó que este servicio fue inaugurado hace poco más de dos semanas, como el primer hospital público del país habilitado para realizar trasplantes no solo de riñón, sino de hígado y de páncreas.



En las primeras semanas se presentaron seis pacientes de Potosí y Sucre que está en evaluación, tres ellos en trámite con el Ministerio de Salud a la espera de la aprobación de la cirugía y otros tres que están en proceso de estudios preoperatorios, es decir, la evaluación del paciente y de los donantes de los órganos vitales, si son compatibles para programar la cirugía.



Hay tres pacientes en lista para trasplante de hígado con donante cadavérico.



Sandi explicó que el proyecto de este centro especializado comenzó hace cinco años, con la capacitación de los profesionales en centros de trasplante multiorgánico en Argentina, la construcción de la Unidad de Trasplante con salas de Terapia Intensiva, quirófano, salas de aislamiento, hemodiálisis y la adquisición del equipamiento cuyo costo aproximado es de 2 millones de dólares que fueron invertidos por la Universidad San Francisco Xavier.



“Estamos en capacidad para hacer trasplante de riñón, de hígado o de páncreas en caso de que los pacientes lo requieran; hemos empezado a evaluar a pacientes del interior del país y con la facilidad de que los pacientes de trasplante de riñón, de cinco a 59 años, están subvencionados por el Programa de Salud Renal del Estado que cubre la totalidad del costo”, señaló Sandi.



En los trasplantes de hígado, los costos también son accesibles, al tratarse de un hospital público, tiene una diferencia con los centros particulares donde un trasplante de hígado está entre 50.000 a 60.000 dólares, en el hospital UNI podría llegar a 20.000 dólares, aproximadamente.



En cuanto a trasplante de riñón el Estado subvenciona con 10.000 dólares que es el costo total desde los estudios previos, la cirugía hasta el alta del paciente.



El médico aseguró que cuando el riñón deja de funcionar el paciente se somete a una diálisis tres veces por semana lo cual le limita la actividad laboral y social, porque pasa a depender de una máquina, a través del trasplante no depende de la máquina y, si todo sale bien, dentro de un año está reintegrado a la vida social con los cuidados respectivos y la medicación respectiva.



En cuanto al hígado es imposible suplir con una máquina y se tiene que sacar ese órgano enfermo y reponer con uno sano, ya sea de un donante vivo sacando el 60% o de un donante cadavérico en su totalidad.



Las patologías más prevalentes son la cirrosis por alcohol y los tumores de hígado.



“Este es el primer hospital público en ser habilitado para este tipo de cirugías de trasplante, debería ser el centro de derivación a nivel nacional, más que todo por los costos y la posibilidad que tienen los pacientes de beneficiarse con el trasplante”, aseguró Sandi.



Se refirió también a los pacientes pediátricos que nacen con alguna atresia en las vías biliares, es decir la bilis no puede ser evacuada hacia el intestino, esos pacientes requieren trasplantes en edades iniciales de la vida, desde los tres años.



El servicio se puso en marcha en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de la Gobernación de Chuquisaca.