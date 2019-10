La policía aprehende a Carmelo Lens en Beni

La Policía aprehendió en la Fiscalía de Beni al ex gobernador beniano Carmelo Lens. El juez Jasmani Cortez tomó la decisión sobre el político beniano la mañana de este jueves después de que la exautoridad se presentara a declarar en una audiencia, en el marco de las investigaciones sobre supuesta corrupción en la Gobernación beniana.



Una periodista beniana señaló a EL DEBER, que la determinación fue tomada al evidenciar que Lens utiliza de manera personal una camioneta de uso oficial de la subgobernación. En breves comentarios, el exgobernador aseguró que se trata de "un caso montado".



Desde Beni, una fuente cercana a Lens confirmó que el exgobernador fue trasladado esposado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ante una presencia masiva de los medios de comunicación, pese a que todavía no se había emitido la orden de aprehensión en su contra.



Matar civilmente a líderes opositores



Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, denunció que existe una clara intención de sacar del camino democrático a líderes opositores. La autoridad dijo que los Demócratas protegerán a sus dirigentes que son perseguidos políticamente.



“Nosotros vamos a defender a los Demócratas, entendemos que hay una total manipulación y que nadie está libre el día de mañana cuando hay golpes arteros a la democracia de tratar de matar civilmente a las personas que tienen un liderazgo como el que tenía y construyó Carmelo”, afirmó Costas.



Acusaciones que pesan sobre Lens



El fiscal que lleva adelante las investigaciones, Roberto Parada, detalló que Lens fue incluido en la ampliación de la investigación porque presuntamente habría cometido los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.



Lens fue notificado a raíz de las declaraciones del exsubgobernador de la provincia Cercado, Luis Enrique Monasterio Gutiérrez, imputado por supuestas irregularidades en la ejecución de proyectos.



De acuerdo con las declaraciones de Monasterio, Lens fue favorecido con recursos económicos destinados a proyectos productivos que no se ejecutaron.



El fiscal de Distrito de Beni, Alejandro Ilich Cruz Rodríguez, brindará en las próximas horas una conferencia de prensa en donde ofrecerá mayores detalles de la aprehensión realizada en contra de Lens, afirmaron desde la Fiscalía beniana.