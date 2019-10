En 2016 habrá educación a domicilio para discapacitados

Las personas con discapacidad que no puedan salir de su casa y estudiar en una escuela, serán educadas en sus hogares por maestros capacitados, informó el viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre.



La autoridad informó que este tipo de educación está enfocada para casos extremos en los que los estudiantes no puedan ir a la escuela regular y compartir con otros niños y niñas. "Primero se hace una evaluación de la persona con discapacidad, tenemos que hacer un análisis social, psicológico y de carácter médico para verificar que realmente no puede salir de su casa", explicó.



Aguirre también anunció que 90 personas con discapacidad de todo el país serán atendidas el siguiente año por 18 maestros que están siendo capacitados. "Por departamentos habrá dos maestros que están siendo capacitados y además enseñarán cinco profesores voluntarios, entonces serán siete por departamento", sostuvo Aguirre.



Los centros educativos



El viceministro informó que en total hay 20 mil personas con discapacidad que están estudiando en todo el país. Alrededor de 10 mil aprenden en centros de educación especial y la otra mitad está en colegios de educación regular.



Además, informó que sólo 100 unidades educativas del país son inclusivas y aceptan a personas con discapacidad en sus aulas.



En Bolivia hay 120 escuelas de educación especial y la mitad se encuentra en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Señaló que se trabajó en la formación de maestros y que ya hay 140 profesores que tienen todas las habilidades para enseñar a personas con discapacidad.



Conmemoración



Cada 3 de diciembre se recuerda el día internacional de las personas con discapacidad con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos claves a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.



Este año el tema es el acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de discapacidad