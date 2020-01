Privados no creen que haya segundo aguinaldo

Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, dijo este martes que no cree que este año la economía del país tenga el crecimiento superior al 4,5%, dejando por entendido que este año no se pagará el doble aguinaldo.



El sector empresarial y el Gobierno aguardan que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique en octubre las cifras del crecimiento de la economía (de junio del año pasado a junio de este año).



“Nosotros creemos que la economía no va a llegar a crecer en un 4,5%, y si se aplica la ley no se debería pagar el doble aguinaldo. Además pagar este beneficio pondría a muchas empresas en riesgos”, indicó Barbery a la red Unitel.



En cuanto a las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Arce, el titular de los empresarios aseguró que las afirmaciones del hombre fuerte de la economía boliviana, en cuanto a la mesura del doble aguinaldo, ha dejado al sector empresarial un poco más tranquilos.



En agosto, Luis Arce dijo que el pago del segundo aguinaldo este año es incierto.