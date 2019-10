Evo se reunirá con sus concejales electos en Santa Cruz

El presidente Evo Morales llegará este jueves 9 a Santa Cruz para reunirse con los concejales elegidos en las subnacionales del 29 de marzo, a fin de evaluar los avances en el tema político y ratificar la línea que asumirán los ediles del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Concejo Municipal, confirmó el jefe de la nueva bancada, Tito Sanjinez. La cita es a las 9:00, en el aeropuerto El Trompillo.



Sanjinez consideró que las declaraciones de la concejala electa por Santa Cruz Para Todos (SPT), Angélica Sosa, sobre los “acuerdos” que anunció por Santa Cruz, son una muestra de que el partido ganador se está adecuando a la posición política asumida por el MAS.



“Hemos dicho que vamos a ser una oposición constructiva, pero no significa que ella cambie los términos y diga ‘acuerdos por Santa Cruz’, igual vamos a fiscalizar todas las obras que vayan a salir de la Alcaldía. Como que se están amoldando, porque parece que Johnny Fernández (UCS) le ha pedido mucho”, declaró Sanjinez, electo como primer concejal por el MAS.



Como se sabe, según Sosa, Fernández les ha pedido dos veces la presidencia, lo cual ha sido rechazado.



Según Sanjinez, la oposición constructiva consistirá en viabilizar todos los proyectos que el presidente Evo Morales quiere ejecutar en Santa Cruz.



El nuevo edil adelantó que pelearán a través de la justicia para que el Concejo recupere su competencia de revisar todos los contratos del Ejecutivo, porque es la única forma de fiscalizar. “Mientras no tengamos esta facultad, no vamos a viabilizar nada”, advirtió.



También anunció que el MAS iniciará una demanda judicial hasta llegar al Tribunal Constitucional para que se modifique el reglamento del Concejo Municipal, porque solo permite elegir al presidente del Concejo entre los concejales del partido que logró la primera mayoría.



“Los 11 concejales somos representantes de la población, tenemos los mismos derechos y no se nos permite ejercer la democracia, eso es algo irregular, estamos preparando un memorial”, puntualizó Sanjinez.