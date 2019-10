Morgan Freeman sale ileso de accidente aéreo

Morgan Freeman, actor estadounidense, pasó un gran susto cuando la aeronave en que viajaba sufrió la explosión de una de sus ruedas. El hecho sucedió en las últimas horas cuando llegó al aeropuerto Tunica de Mississippi.



El vuelo despegó en Houston e iba camino a Clarksdale, pero según la información de la cadena NBC, sufrió la explosión de una de sus ruedas, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia. La aeronave quedó prácticamente destruída, pero tanto Freeman como el piloto lograron escapar sin quedar con heridas.



"A veces las cosas no ocurren como uno se espera, y una rueda reventó en el despegue. Pero gracias a mi excelente piloto Jimmy Hobson aterrizamos a salvo, sin el menor rasguño. No puedo decir lo mismo del avión", señaló el actor en una declaración pública.



Freeman, de 78 años, es recordado por sus papeles en exitosas películas como Million Dollar Baby, The Shawshank Redemption e Invictus.