Un familiar de Goni responde sobre su caída

La Agencia de Noticias Fides envió un cuestionario a Gonzalo Sánchez de Lozada, quien declinó responder a las preguntas pero se las transmitió a uno de sus familiares. Un familiar, que pidió que su nombre no sea divulgado por razones legales, aceptó responder a las preguntas.



La entrevista virtual está motivada en la noticia sobre el juicio civil contra el expresidenteen EEUU, que fue interpuesto por el abogado Rogelio Mayta a nombre de familiares de nueve de los fallecidos en los sucesos de octubre de 2003



A continuación, las respuestas que envió el pariente:



¿Estaba usted (Sánchez de Lozada) apropiadamente informado de los sucesos de octubre de 2003? Por ejemplo, ¿sabía usted, de manera oportuna y creíble, que se estaban produciendo enfrentamientos y muertos?



La página www.comocayogoni.com tiene una colección de la prensa en esa época y creo que está claro como Evo Morales boicoteó todo intento de diálogo, la COB la CSTCUB sí accedieron al dialogo. Se hicieron muchísimos esfuerzos para negociar en todo momento, tanto los ministros como el Presidente se acercaron a los dirigentes para buscar soluciones y pacificar el país.



Lamentablemente todo estaba muy politizado y la información no era precisa debido en parte a que los periodistas no estaban permitidos de entrar a El Alto.



¿Cuáles cree usted que fueron las razones que provocaron la revuelta del mes de octubre de 2003?



Tenemos que pensar en el contexto económico y social que vivía el país en ese momento. No fue únicamente en septiembre y octubre, la tensión social y la crisis económica venían de la gestión de gobierno de Banzer y Tuto, donde se evidenciaba muchos conflictos sociales que fueron manejados muy mal.



Recordemos que Evo dijo que bloquearía el país desde el inicio de la gestión de Sánchez de Lozada y en enero del 2003 conformó el Estado Mayor del Pueblo para desestabilizar al gobierno, este documento firmado por Evo explícitamente llamaba a un golpe de estado. Los conflictos de febrero tomaron de sorpresa a muchos, la magnitud se logró gracias a una acción sediciosa, mucho hay por investigar como este caso.



Si bien se realizaron mesas de negociación desde principios de 2003, donde participó el propio Presidente (Sanchez de Lozada) en las discusiones con Evo, el MAS se opuso a llegar a un acuerdo. Tampoco el MAS aceptó la iniciativa de la Conferencia Episcopal en agosto para pacificar el país, la Iglesia lo dijo claramente, ‘si Evo no participa no habrá sentido en realizar un diálogo’.



Por su lado, el Mallku inició una movilización en septiembre demandando 72 puntos del pliego campesino, incluyendo su principal objetivo que era la liberación de Huampo, encarcelado por el linchamiento de campesinos de la localidad de Achacachi.



Después de bloquear el norte de departamento de La Paz por varias semanas y liderar la huelga de hambre en radio San Gabriel, el Mallku escribe en su libro y lo dice en varias entrevistas, que ordenó una emboscada en Warisata.



La posterior negativa de negociar se registra en que los ministros, enviados a negociar con el Mallku, tuvieron que salir huyendo para evitar ser tomados rehenes.



Lamentablemente el bloqueo del norte del departamento de La Paz, dejó bloqueados a más de mil turistas nacionales y extranjeros en la localidad de Sorata. Recordemos que al ser rescatadas estas personas, el Mallku ordena la emboscada y se producen los primeros muertos para "sensibilizar a los aymaras" como dijo Mallku.



Otro factor es que existía la presencia de Sendero Luminoso, MRTA y FARC en Bolivia. Si bien el activista Rogelio Mayta (abogado de la parte acusadora) hace el esfuerzo de negar la existencia de grupos irregulares, terroristas y armados, recordemos que Pacho Cortez estaba preso con planes para crear una guerrilla en abril de 2003, haciendo públicos sus contactos con dirigentes del MAS en el Chapare y la posterior investigación del fiscal René Arzabe, quien presentó la imputación penal contra los ciudadanos colombianos Fluvio Ayala y Lilian Vargas y otras cuatro personas acusadas de los delitos de terrorismo, alzamiento armado y espionaje en el país (ver el Deber, 27 de agosto , 2003).



Interpol, a pedido de la Secretaria de Seguridad, informó al Ministerio de Gobierno oficialmente y por escrito el 30 de agosto de 2002 y 27 de junio de 2003 sobre estos planes.



Simplificar que fue una movilización popular contra la venta de gas, que en ningún momento se comprometió o había un plan para vender gas, es una forma de poner un manto para cubrir autores y para movilizar a la gente en contra del Gobierno.



Con la perspectiva que da la historia, ¿usted cree que su gobierno (de Sánchez de Lozada) pudo haber enfrentado de mejor manera los sucesos que antecedieron a los hechos de octubre de 2003? Durante la crisis de octubre de 2003, ¿el gobierno pudo haber hecho las cosas mejor?



Es importante resaltar que se realizaron muchos esfuerzos de negociación pero se dificultó porque había una consigna de tumbar el gobierno y no se quería dialogar. En una oportunidad se trató de secuestrar a los ministros que fueron a dialogar en radio San Gabriel. Sin embargo se logró dialogar con los dirigentes de la ciudad de El Alto, quienes estaban preocupados por el descontrol de la situación en El Alto y el nivel de violencia y agresividad.



Existe un documento aun no revelado donde se firma el fin de la protesta, cuatro días entes del 17 de octubre, firman los principales dirigentes de la FEJUVE pero aparentemente alguien más decidía lo que había que hacer.



Ningún gobierno quiere muertos, ninguno, ni el de Evo que ya suma una violencia nunca vista, se hace lo posible y sólo los resultados valen al final.





Con la perspectiva que da la historia, ¿cuáles cree que fueron los errores principales del segundo gobierno de Sánchez de Lozada? ¿Las virtudes?



Recordemos que en la primera y segunda gestión de gobierno de Sánchez de Lozada se impulsaron muchas políticas sociales como la democrática participación popular, el Bonosol, el seguro materno infantil, la reforma educativa, los diputados uninominales tenían un factor común, distribuir el poder y la riqueza. Políticas que hasta hoy se siguen implementando como la capitalización, que está vigente.



Siempre el objetivo del gobierno de Sánchez de Lozada fue de mejorar la vida de todas las personas, por lo tanto no tiene sentido las acusaciones que se le hacen hoy en día. Un gobierno democrático y que impulsó iniciativas sociales tan importantes tenía el compromiso de velar por los intereses de todos los bolivianos, de mejorar la vida de todos.





¿No considera Usted que algunas acciones que fueron asumidas por el entonces ministro Carlos Sánchez Berzaín fueron excesivas? ¿Cuál fue la forma cómo él tomaba esas decisiones? ¿Eran consultadas con el Presidente?



Es un nefasto personaje para el MNR y Bolivia, es un capítulo aparte que un día se necesita poner por escrito, en esta entrevista no tiene sentido.



Una vez que se produjo la caída de su segundo gobierno, ¿cuáles cree usted que fueron las principales virtudes del régimen de Carlos Mesa? ¿Los principales errores?



Nunca se hizo una investigación verdadera y objetiva sobre lo acontecido, porque todos tenían intereses en derrocar a Goni y desde octubre de 2003, tanto el gobierno de Mesa como el de Evo impulsaron una persecución política, realizando una seria de juicios, entre los que está el actual juicio civil en Estados Unidos. Por cierto, la relación entre los abogados que impulsan el juicio civil en EEUU y el gobierno de Evo es muy estrecha. Se puede evidenciar que Rogelio Mayta es el nexo y siempre coordina acciones conjuntas. Dosifican la información y aprovechan que Sánchez de Lozada está inhibido de hablar por el juicio en EEUU.



Carlos Mesa pidió 1,3 millones de dólares al MNR como compensación de su candidatura a Vicepresidente, él alegaba que era el monto para sacar a PAT de la crisis financiera en la que estaba. Tengo entendido que el MNR lo retó a negarlo, pero él no lo hace por miedo a que recibos y otros medios sean ventilados.



En febrero de 2003, en la casa de Goni, el propio Carlos Mesa le dijo al periodista y empresario Johnny Nogales que había que prepararse para la caída de Goni, Cayetano Llobet le confirmó a Sánchez de Lozada dos meses más tarde que esa estaba empujando la caída de su gobierno. Ese es el verdadero Carlos Mesa.



¿Cuáles cree usted que fueron las principales virtudes del régimen de Evo Morales? ¿Cómo se explica que un hecho ocurrido en Bolivia sea juzgado ahora en Estados Unidos?



Existen dos leyes de EEUU que permiten esto, los demandantes han apelado a ambas y el juicio descartó violaciones a DDHH, genocidio, etc., quedando "muertes extrajudiciales", es decir que Goni mandó a matar específicamente a los nueve demandados. Como verá, es muy difícil probar esto en un juicio.



¿Cuál es la máxima pena que podría aplicársele a Sánchez de Lozada en caso de perder el proceso?



Solo podría poner una pena monetaria, nunca cárcel.



¿Quién impulsa y financia este juicio? ¿En general, cuánto cuesta llevarlo adelante?



El otro día encontré un documento, que está sustentado con pruebas, podemos concluir que este es un tema internacional, oscuro, corrupto, etc. Pueden ver información aquí:

https://ustedglobalnoticias.wordpress.com/2015/06/05/sanchez-de-lozada-politica-o-negocios/



¿Se puede acceder a las declaraciones filmadas durante el juicio? Y si no se puede, ¿en algún momento se pueden desclasificar?



Como de costumbre, Rogelio Mayta miente, es información que él puede difundir el total. Pero parece que no le conviene.