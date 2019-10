TSE sanciona de oficio a seis medios privados

El Órgano Electoral decidió aplicar el rigor de la norma a dos medios impresos y a cuatro redes televisivas. Los señalados son el matutino paceño Página Siete, el semanario La Época, una difusora local de ATB, otra de la Red Uno, la red Radio Televisión Popular (RTP) y Atesur de Chuquisaca, según un comunicado divulgado ayer por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por incumplir con los artículos 15 y 23 del reglamento de campaña y propaganda para el referéndum de febrero.



Cuatro días después de imponerle una multa de más de Bs 87.000 al canal estatal Bolivia TV, por razones diferentes, las sanciones que se decidió aplicar ayer a los seis medios privados son de tipo económico, según explicaron ayer a EL?DEBER fuentes oficiales del Órgano Electoral, aunque sin especificar los montos.



Página Siete, ATB y Atesur confirmaron que, pese al anuncio divulgado, las empresas no han sido notificadas, de modo que aguardan por la documentación respectiva.



Los motivos del TSE

“RTP fue sancionada por vulnerar el artículo 15 del reglamento, que fija los límites máximos establecidos para la difusión de propaganda electoral, que no pueden exceder los 10 minutos diarios (600 segundos) en medios de alcance nacional. El lunes 25 de enero, RTP excedió en 96 segundos el límite máximo en la difusión de spots de una de las opciones en consulta”, dice el reporte del TSE.



Los otros medios fueron sancionados por infringir el artículo 23 sobre difusión de propaganda gubernamental, que establece que queda suspendida desde 30 días antes de la votación hasta las 20:00 del 21 de febrero.



“Página Siete publicó esta semana un aviso del Ministerio de Comunicación, La Época por su parte difundió cuatro avisos gubernamentales en su edición semanal del 24 al 30 de enero, y los tres canales de televisión locales en Chuquisaca difundieron un spot del Fondo de Previsión Social, también prohibido por la norma”, detalla el comunicado.



Las respuestas

“Hemos recibido una carta, pero no habla de sanción, sino de suspensión inmediata de la propaganda electoral”, sostuvo Juan Carlos Salazar, director de Página Siete, para luego explicar que el origen del problema está en un arte del Ministerio de Comunicación que, por una obligación impuesta por la Ley 348 de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, donde el anunciante incluyó la imagen del presidente Evo Morales. “¿O acatamos la ley o acatamos el reglamento? Hay una contradicción”, argumentó.



“No hemos recibido notificación alguna. Nos pronunciaremos después de que esta se produzca. Si somos notificados, demostraremos nuestra inocencia”, respondió Jaime Iturri, director nacional de la Red ATB.



Mientras que el propietario de Atesur, Edmundo Yucra, dijo que desconoce el dictamen del TSE y negó la posibilidad de infringir la normativa electoral porque su medio no emitió ninguna propaganda electoral