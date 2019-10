Presidenta electoral de la 'U' declina participación en reunión del Comité

La presidenta de la Corte Electoral Permanente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), desistió de participar de la reunión que se había iniciado en el Comité pro Santa Cruz hoy por la mañana, entre los seis candidatos al Rectorado, el presidente cívico, Róger Montenegro, y un representante del Arzobispado de Santa Cruz.



La cita, en la que se busca encontrar una salida al conflicto de la René Moreno, se declaró en cuarto intermedio antes del mediodía y se debía reinstalar a las 16:30 con la presencia de Miriam Guzmán de Molina, la titular electoral moreniana.



Sin embargo, desde el Comité se informó de que a último momento Guzmán declinó su participación en la reunión, indicando que debía resolver lo planteado por los vocales electorales Roberto Rojas y Ronald Saavedra, que a través de EL DEBER pidieron la anulación de las elecciones a rector y revelaron que no firmaron el escrutinio al 100% que la corte electoral publicó ayer, indicando que por esta razón esa información no tiene validez.



Pese a esta situación al Comité ya han llegado los candidatos Alfredo Jaldín, Waldo López, Miguel Cadima y Saúl Rosas. Este último, a su llegada al ente cívico, admitió que sin la presencia de los dos vocales estudiantiles, que dijeron ser víctimas de amenazas y presiones, no se puede ir a una segunda vuelta electoral.