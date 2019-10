Autoridades se unen por la región frente a la crisis

Es simple. Con datos oficiales a mano, se puede decir que si Santa Cruz garantiza el alimento para siete de cada 10 bolivianos y además es el motor de la economía nacional, la caída mundial de los precios de las materias primas, que obliga a buscar recursos en otros lados, solo pone en relieve la vocación estratégica de la región para la subsistencia del país.



Si a Santa Cruz le va bien, a Bolivia también le irá bien. Aun en la crisis de los hidrocarburos. Ese es uno de los razonamientos centrales desprendidos ayer de las ponencias del foro Santa Cruz del futuro, organizado por EL DEBER, con la concurrencia de los tres niveles de Gobierno.?



Así, la noción de que Gobierno nacional, Gobernación y Alcaldía cruceña trabajen de la mano bajo un proyecto articulado, más que un acto de buena fe, aparece como urgencia. Eso dejaron ver los criterios propuestos por el ministro de Planificación, René Orellana; el asesor general de la Gobernación, José Luis Parada, y la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa.



“El reto nuestro, como el del Estado central, es dar las garantías para que el modelo (productivo cruceño) siga funcionando y permita mantener el aparato productivo generando el 70% o más de la seguridad alimentaria”, es el apunte de Parada. Claro. Si caen los ingresos del gas, si al presidente Evo Morales eso lo ha obligado a pedir a la población que se “ajuste los cinturones”, la respuesta está aquí.



Y en eso coincidió nítidamente el ministro Orellana, enviado al foro por el presidente Morales. “¿Cuál es el rol de Santa Cruz hoy, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional? (…) Es un motor del país. Por eso hemos querido pensar a Santa Cruz en el marco de nuestra agenda patriótica (2025)”, sostuvo Orellana, que al asumir ese criterio planteó sistemas de trabajo coordinado anticrisis que ya empezaron a aplicarse.



Los enviados del Gobierno y la Gobernación coincidieron en un ejemplo: “La forma que hemos acordado resolver el déficit de liquidez en los gobiernos subnacionales para contar con contrapartes en proyectos ambiciosos, por ejemplo, en carreteras. (...) Para eso hemos creado un sistema, que lo ha anunciado hace poco el presidente, con un fideicomiso. Vamos a tener un fondo que nos permitirá apoyar con créditos a las gobernaciones para que puedan dar contrapartes en proyectos de envergadura, sobre todo en infraestructura, en riego, en agua”, explicó Orellana.



“Si la inversión pública baja se tendrá problemas, ya nos anunciaron un presupuesto de 84 dólares a 45, se han hecho los ajustes y ahora dieron la noticia que cubrirán con fondos de fideicomiso”, relató Parada.

De hecho, bajo la mirada de ambos técnicos la apuesta por medidas ‘contracíclicas’, es decir, de refuerzo de la inversión pública en un periodo de ajuste, son parte de la respuesta para generar empleo y evitar que la economía nacional se deprima.



Mucho más si se reflexiona sobre el futuro estratégico de Santa Cruz, aunque sea con el pretexto de la efeméride departamental.

Desde una mirada más local, la primera expositora del foro apuntó a la necesidad de trabajar de forma articulada entre los tres niveles de Gobierno.

“No podemos trabajar de forma aislada. Debe haber una buena convivencia, una buena relación al margen de los colores políticos de los tres estados de Gobierno. No podemos hablar de desarrollo sino conjugamos el gobierno municipal, departamental y nacional en políticas claras para poder llevar a cabo la situación de desarrollo que necesitamos”, sostuvo la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, quien planteó 10 desafíos propuestos por la Alcaldía para el próximo quinquenio y con miras al bicentenario nacional.



La Agenda Patriótica 2025 propuesta por el presidente Morales, traída a colación al foro por Orellana, dio lugar a la coincidencia entre Alcaldía y Gobierno. Hay un horizonte, hay metas y hay plazos incorporados por ambos gobiernos.



Una vez asumido el rol estratégico de la región para el país, la articulación del trabajo de las autoridades de los diferentes niveles es una consecuencia lógica. “Si se parte de una política concertada entre sectores productivos, privados y los gobiernos central y departamental, municipios e indígenas se estaría hablando de una solución que sí se debe dar por el bien del país”, esboza Parada. Hay coincidencia por necesidad. Hay que afrontar el impacto de una crisis externa.



Pero no todo ha sido comunión. El asesor general de la Gobernación reprochó que el INE maneje datos ‘pipoca’ del censo 2012; o que los mecanismos de control de la inflación aplicados por el Gobierno afecten al aparato productivo nacional.



A esto, el sociólogo y directivo de la Fundación SEPA, Guillermo Dávalos, manifestó que es positivo notar “una sintonía entre lo que planteó la Gobernación y el Gobierno, aunque no noté esta sintonía con el Gobierno local; más si sabemos que hay una coyuntura difícil”.



En su balance, monseñor Nicolás Catellanos ponderó el manejo de datos de Parada, pero criticó la realidad dibujada por Orellana y Sosa. “Oídos estos discursos y viviendo en el Plan 3.000 por 25 años, la expresión espontánea que me nace es: ¡Cuántas mentiras!”, expresó