Proponen 'ley Cecil' para frenar la caza de trofeos

Pidiendo a los estadounidenses que abandonen la caza de trofeos, un senador estadounidense propuso el viernes un proyecto de ley que prohibiría el tipo de cacería que derivó en la muerte del querido león zimbabuense, Cecil.



El texto del senador demócrata Robert Menéndez ampliaría las restricciones a la importación y exportación de especies en peligro, una ley que data de 1973. La extensión de la norma incluiría a los animales que, aunque no estén catalogados como amenazados, hayan sido "propuestos para ser listados" como tales.



El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS, en inglés), que mantiene una lista de especies en peligro, propuso el año pasado al león africano como un animal amenazado debido a la pérdida de su hábitat.



La ley CECIL (sigla en inglés de "conservar los ecosistemas cesando la importación de animales") lleva este nombre en honor al león zimbabuense que murió a manos de un dentista estadounidense en una cacería que desató la ira mundial.



Cecil era considerado una atracción emblemática del parque nacional Hwange; era objeto de una investigación científica y llevaba un collar de seguimiento.



El cazador, Walter Palmer, lo hirió con flecha y luego lo siguió durante casi dos días hasta que lo mató de un tiro.



"No seamos leones cobardes en lo que respecta a las matanzas para obtener trofeos", dijo Menéndez, calificando la muerte de Cecil como un "sinsentido".



"La muerte de Cecil fue una tragedia evitable que pone de relieve la necesidad de ampliar la protección de la ley de especies protegidas. Cuando estamos lo bastante preocupados por la extinción de una especie como para proponerla en la lista de especies en peligro, no deberíamos matarla por deporte", advirtió el legislador.

