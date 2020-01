Reordenar el tráfico va más allá de aplicar la fotomulta

Constantino Sejas, director departamental de Tránsito, es consciente de que el tráfico en la ciudad es un caos porque no cuenta con las condiciones para los conductores ni para los peatones. En su criterio, la incorporación de la tecnología puede contribuir para compensar la falta de policías de tránsito en las calles, por donde circulan más de 560.000 vehículos cada día.

Uno de los temas que preocupa a la población es el tráfico en la ciudad; hay embotellamientos y la circulación es muy lenta. ¿Cuál es la función de Tránsito para superar estos problemas?

Una de las funciones de la Dirección Departamental de Tránsito es justamente regular el tráfico vehicular.

La ciudad es muy grande, tiene una cantidad importante de motorizados que circulan a diario por las diferentes arterias viales y la tarea es complicada. Sacamos todos los días a nuestro personal a los lugares donde hay mayor afluencia de vehículos y más congestionamiento. Hacemos controles para agilizar el tráfico en las avenidas y en las salidas hacia diferentes ciudades. Utilizamos la pistola radar para controlar la velocidad, hacemos operativos permanentes en la ciudad para controlar a los motoqueros para que usen el casco de seguridad, para que los choferes de automóviles utilicen el cinturón, que porten la licencia y que cumplan con las normas de tránsito. Estamos en las rotondas haciendo campañas de educación vial. Es un trabajo incesante, permanente; sin embargo, todavía hay mucho por hacer.

En estos últimos días hemos visto tragedias en las carreteras, la semana pasada hubo 11 muertos en tres accidentes. ¿A qué atribuye este tipo de hechos?

Lamentablemente los conductores de los vehículos del transporte interdepartamental, presumo, tienen un exceso de confianza en su pericia, pero eso no es suficiente. El conductor puede tener mucha experiencia, pero tiene que ser respetuoso de las normas de tránsito, que son sabias cuando hablan del tema de la velocidad; establecen cómo se tiene que hacer un adelantamiento en subidas, en bajadas y en curvas; el conductor tiene que regirse a lo que indica la señalización.

El último caso, tan lamentable, que sucedió a la altura de la localidad de Bermejo, era una pendiente de bajada y, con seguridad, (el conductor) ingresó con exceso de velocidad. En sentido contrario subía otro vehículo a marcha lenta, pero cuando se percató de que venía una curva cerrada, el otro no pudo controlar su vehículo, porque venía con velocidad; además, después del examen de humor vítreo que se practica a la persona fallecida (al conductor), se constató que estaba bajo influencia alcohólica, entonces son varios los factores que inciden para que se produzcan estos hechos de tránsito. Pero, con seguridad, un 90% de los accidentes, tanto en las carreteras como en la ciudad, se deben a las fallas humanas. En la ciudad, en una intersección no reducen la velocidad.

¿Dónde y cuándo se debe controlar el consumo de alcohol en el conductor?

Tenemos conocimiento de que este bus salió de la terminal de Potosí, a las 15:00, y este hecho se suscitó a las 5:00; entonces de acuerdo con los reportes de la terminal se cumplieron con todas las normas; el chofer estaba sobrio, se constataron las condiciones del vehículo, y había chofer de relevo, se presentó la lista de pasajeros, pero considero que en el camino este conductor vio el momento de consumir sus bebidas, y es ahí donde surgen la imprudencia y la falta de tino del conductor para que se suscite este hecho y pierda la vida él y desgracie a un mundo de personas.

La ciudad crece vertiginosamente y hay un importante parque automotor ¿usted siente que la entidad policial acompaña este crecimiento?

Con el personal que tenemos redoblamos esfuerzos; estamos todos los días en las calles, conocemos los horarios más críticos y las zonas donde hay mucho congestionamiento; sin embargo, faltan los medios, los equipos tecnológicos, las cámaras, el acompañamiento de las condiciones para que podamos cumplir, tal vez, con más eficiencia.

En la ciudad estamos con 270, pero también cubrimos servicio en las provincias más importantes, como Montero, aunque con un número mucho más reducido.Para una ciudad de casi dos millones de habitantes ese número parece muy ínfimo. ¿Qué opina?A veces eso se puede compensar con mayor tecnología. Tenemos motocicletas que a diario están cumpliendo unas funciones determinadas; hacemos escoltas cuando llega una autoridad nacional, estamos cubriendo diferentes servicios extraordinarios, controlando el tráfico en las avenidas, calles y mercados, también personal que sale a pie y es un trabajo diario.

El gobierno municipal propone un proyecto para sancionar conductores a través de monitoreos por cámaras. ¿Quién debe controlar: la Policía o la municipalidad?

Hablando de esta ley, la 414, por disposición de la superioridad se conformó una plana mayor especial para analizar esta norma y se ha hecho un informe en el que surgieron algunas recomendaciones para el comandante departamental de la Policía, entre ellas consideramos que se vulneran algunos preceptos constitucionales, vale decir que esas infracciones que aparecen en la 414 están establecidas en el Código de Tránsito y su reglamento.



Nuestro Código de Tránsito tiene rango de ley nacional y establece faltas y también las sanciones. Entonces, cuando la Alcaldía elabore y promulgue esa ley, habrá dos leyes, una local municipal y otra nacional. Existe una colisión entre las normas y eso genera inseguridad jurídica; nosotros cumplimos nuestra función diaria en base al Código de Tránsito, porque nuestra ley establece exactamente cuáles son nuestras atribuciones. ¿Qué sucede con una persona que cometa una infracción y es sancionada, además de la Policía, por la Alcaldía?; hay un precepto jurídico que establece que nadie puede ser sancionado ni procesado dos veces por la misma causa.

La Constitución Política del Estado confiere atribuciones a la municipalidad en caso de reordenamiento de vehículos, entonces, ¿está obsoleto el Código de Tránsito?

Regimos nuestras funciones en base a la Constitución Política del Estado y el Código de Tránsito. Si bien la Constitución confiere competencias (a la municipalidad), también señala que es en coordinación con la Policía. Entendemos que cuando hay un objetivo común se tienen que sentar dos personas y elaborar un plan conjunto. Hubo una invitación (de la Alcaldía) en la anterior gestión (de Tránsito), pero una vez que se aprobó la ley; nunca se hizo para informar en qué consistía el proyecto ni cómo se estaba avanzando. No hubo encuentros para coordinar ni para hacernos conocer (el proyecto de ley).



¿Cómo ve usted la ciudad para el tráfico vehicular?

Estamos a diario en las calles haciendo controles, operativos y vemos con preocupación que no existen las condiciones ni para el conductor de vehículos ni para el peatón. Alguna vez se me acercó una señora y me preguntó dónde tenía que quejarse porque aquí no había por donde circular y tenía que hacerlo por la calzada, porque, justamente, la gente coloca sus puestos de venta en las aceras.

El Código de Tránsito establece que las aceras son espacios para que circulen los peatones y no lo hagan por las calzadas, ahí se pone en riesgo la vida de los peatones. En la mayoría de las calles no existen franjas de seguridad para el paso de los peatones, aunque cuando no hay eso el peatón tiene que cruzar por la intersección imaginando que hay franja de seguridad, y para el pasajero que tiene que abordar un micro no existen paradas señalizadas donde pueda esperar y que también el micro respete.



¿La Policía no puede sancionar a estos conductores que infringen la ley?

Estamos en esa tarea; revisando nuestros registros vemos que a diario son sancionados entre 500 y 800 conductores en las diferentes calles, están los policías con sus boletas de infracción, pero la tarea es titánica, porque es difícil llegar a todas las calles.



¿Por qué Santa Cruz de la Sierra es un cuello de botella a cierta hora que no permite moverse?

Las horas pico son el horario de ingreso al trabajo, entre las 7:00 y las 8:00. Al mediodía cuando salen de sus casas y retornan, y en la tarde lo propio, a partir de las 18:00. Son más de 500.000 vehículos que circulan en la ciudad y que están registrados legalmente, pero seguramente hay muchos más que no lo están.

¿Cómo se puede mejorar eso?

Con pasos a desnivel, haciendo los puentes en lugares donde existe mayor congestionamiento, donde hay más tráfico vehicular, pero también el conductor tiene que poner de su parte. En las grandes ciudades hay congestionamiento, pero la diferencia es que en otros países son respetuosos de las normas y el tráfico fluye, pero aquí generan un caos, se suben a las aceras y tocan bocina. Hace falta mucha educación vial y es un problema cultural.



¿Cuál es el mayor problema que enfrentan en las calles?

El estacionamiento en lugar prohibido, el conductor lo estaciona en cualquier parte, en doble fila. Se suben a las aceras y a las jardineras. También hay lugares que no están señalizados, pero sabemos que en una avenida con harto tráfico no se puede estacionar, pero a veces el conductor omite esto y se estaciona. Otro es la falta de precaución; según datos estadísticos, entre un 65 y un 70% de los hechos de tránsito se trata de colisiones, generalmente cuando invade carril contrario; muchos conductores para rebasar a otro vehículo no se fijan si vienen otros vehículos. También incide la velocidad.



Las personas que tramitan su licencia de conducir reciben capacitación. ¿Esto ha mejorado en la educación vial?

En la Unidad de Tránsito tenemos una oficina de educación vial a la que acude el conductor que quiere renovar u obtener su licencia por primera vez. También veo que en las autoescuelas se ofrece una preparación tanto teórica como práctica a los choferes; el problema, insisto, es cultural. Aquí en Bolivia creemos que tiene que haber un policía para cumplir con las normas, y no debe ser así, el conductor tiene que saber que tomar el control de un vehículo es asumir una gran responsabilidad. A veces la gente no asume que puede cambiar drásticamente su vida y cambiar la vida de otras familias.



¿Cree que la fotomulta va a reordenar el tráfico y va a educar a la gente?

Va a ayudar, es un medio de control. De acuerdo con su proyecto, las cámaras de control serán ubicadas en 22 puntos; nosotros queremos que se implementen estos soportes tecnológicos porque nos ayudan a controlar. El problema es que hay una ley nacional y otra municipal, hay una disyuntiva de orden jurídico. También manejamos las diferentes cámaras de vigilancia, para hacer el control en el tema de seguridad ciudadana, por qué no hacer este proyecto grande, cosa que sean compatibles con estos otros medios tecnológicos que tenemos y sean monitoreados por la Policía, como parte de la seguridad ciudadana.

Claro que habrá una recaudación, la Policía también requiere fortalecerse. La ley lo establece y todo lo que sirva para mejorar los servicios que prestamos, creo que eso hay que analizarlo. Considero que estas normas ayudarán en algo, no van a solucionar el problema, es difícil que se solucione con 22 cámaras cuando deberíamos tener, tal vez, unas 100, 200 o 500 cámaras en carreteras; hacer un proyecto grande para mejorar. Las 22 que pretenden colocar son ínfimas, tal vez el proyecto es para más adelante. Sin embargo, todo lo que ayude a mejorar, a controlar, no educa, (aunque) tal vez por el temor (a la multa) se mejore en algo. Estamos en campaña de educación vial, hacemos seminarios, estamos en los colegios, con los micreros, con los mototaxistas, constantemente capacitando, pero no es suficiente. Deberíamos generar mejores condiciones y llegar de forma masiva, sobre todo a los colegios.No, no se trata de que nos debilite, porque seguimos cumpliendo nuestro trabajo, estamos con nuestra ley, que seguiremos aplicando. Es una ley que le da legalidad a nuestro trabajo.