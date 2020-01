Si yo pudiera debatir con el vicepresidente

Después de que el vicepresidente se corriera del debate con dirigentes opositores que él mismo propuso, empecé a fantasear con la idea de qué pasaría si yo pudiera debatir con él. No sería fácil para mí, considerando que García Linera es una persona cultivada, un intelectual reconocido en los círculos izquierdistas la región, y un importante polemista. Pero tiene falencias, que yo trataría de aprovechar: su ideologismo, que lo hace repetir mecánicamente algunas ideas; su ego, que lo hace perder de vista el valor de sus rivales; las contradicciones e impostura de su comportamiento; y las serias falencias de su Gobierno.Así enfrentaría yo ese imaginario debate. Al empezar, y como para tranquilizarme un poco, le lanzaría uno o dos chistes. Algo así como "lo veo con corbata, vicepresidente, para mí es bueno debatir con ‘corbatudos’”. Para no dejar la presión, me presentaría como ‘licenciado en Comunicación’, como una forma de referirme a que el él le mintió al país al señalar que obtuvo un grado académico en México. Llevaría impresas todas las declaraciones contradictorias y falsas realizadas por García Linera al respecto por si él quisiera negar que mintió. Luego procuraría centrar el debate en tres temas principales: violaciones a las libertades democráticas, el modelo de desarrollo que ha generado una "década perdida” en el país y la corrupción. Sobre el primer punto, cuyas características todos conocen, solo mencionaré aquí el hecho de que él se benefició en el pasado en rasgos de la democracia que ahora niega a otros, como respetar el debido proceso: aunque hubiera sido débil, esa circunstancia le aseguró a García Linera haber sido liberado de la cárcel, donde llegó acusado de terrorismo, porque al quinto año de detención un juez no había emitido sentencia.Respecto a la "década perdida”, me muniría de toda la información contenida en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, que establece que si bien han mejorado los indicadores sociales de Bolivia, en todos los países de la región han mejorado también, varios de ellos a mayor velocidad. Estaban más adelante que Bolivia hace 10 años y hoy lo están aún más.Al abordar el tema de la corrupción, campo en el que hay tanto que decir, con sobreprecios y contratos que generan daño económico al Estado y que se conocen cada semana, un caso resalta, el del Fondo Indígena, que se basa en que el régimen autorizó que Bs 686 millones se depositaran en las cuentas bancarias particulares de 1.040 dirigentes sociales afines al oficialismo. Fue un mecanismo para cooptar y corromper al movimiento indígena boliviano. Llego hasta aquí. Con certeza, los hábiles dirigentes que se ofrecieron a debatir con él tendrían mejores y más atildadas ideas para enfrentarlo. Por eso el ‘vice’ se corrió.