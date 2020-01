Maluma despide a su guitarrista por golpear a una mujer

Maluma despidió a su guitarrista luego de que este protagonizara un hecho de violencia que lo mantuvo tras las rejas un par de horas. Todo sucedió luego la presentación del reguetonero en Villa María (Argentina), donde una chica aseguró que Santiago Múnera Villa la habría golpeado a la salida del bar Jet- Set.

Según explicó el fiscal René Bosio a Cadena3.com, "el músico le dio una cachetada a la joven”. La representación del artista informó después que “el señor Santiago Munera Villa no seguirá haciendo parte del Maluma Crew y que fue desvinculado laboralmente de la empresa”.

Por el momento, Maluma no se ha pronunciado ante los hechos; sin embargo, Santiago publicó en su cuenta de Instagram un video, en el que aclara lo sucedido y lamenta la situación.

“En medio del caos empecé a recibir los golpes de una mujer que nunca había visto y no sé cuáles fueron sus motivos, la reacción de nosotros fue irnos del lugar para evitar más problemas y esta mujer siguió persiguiéndome y golpeándome. Cuando me iba a subir en el taxi para irme comencé a recibir golpes de más personas y también de ella, como cualquier ser humano me tocó defenderme”, dijo en el video que luego eliminó.