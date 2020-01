La India ofrece créditos libres y sin condiciones

El embajador de India para Perú y Bolivia, Sandeep Chakravorty, ofreció créditos a largo plazo para el sector público y privado además de la apertura de sus mercados a las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales bolivianos. El diplomático sostuvo reuniones con el gobernador Rubén Costas y los empresarios cruceños.



El diplomático indio afirmó que después de un largo periodo de no tener prácticamente intercambio comercial entre Bolivia e India, y luego de evaluar las potencialidades de ambos países se determinó conformar una Cámara de Comercio Bilateral y que a partir de la fecha se espera un mayor intercambio comercial entre ambas naciones.



Chakravorty destacó que los créditos que ofrece la India son libres y sin condiciones.



"Tenemos una política de ofrecer créditos que no están casados a proyectos ni empresas, son libres. Depende del Gobierno de Bolivia para avanzar, tenemos que tener un acuerdo y ustedes deben presentar sus proyectos, vamos a conversar y lo que salga de esta conversación lo haremos", explicó.



En el caso de China, EEUU, Brasi y otros países, los créditos vienen condicionados a la contratación de empresas de esos respectivos países.



Por su lado, el representante del Export-Import Bank of India (Eximank), T.D.Sivakumar, destacó que el financiamiento del banco es libre y todo dependerá de los empresarios bolivianos y del Gobierno para que se aprueben los préstamos. El ejecutivo destacó le economía boliviana.