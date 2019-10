Carniceros marchan en La Paz contra Impuestos

Cientos de afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) tomaron las calles de La Paz. La marcha es previa al ampliado nacional en el que analizarán nuevas medidas contra el Servicio Nacional de Impuestos (SIN).



La movilización recorrió las principales avenidas de la sede de Gobierno hasta llegar a puertas del Palacio de Telecomunicaciones, donde se encuentra el ministerio de Economía. Rechazan por completo el intento gubernamental de cobrarles tributos.



"Nuestro paro se ha aplicado en un 85 por ciento, debido a que algunos compañeros en las laderas no acatan el paro, y por unos pesos están traicionado a su sector. También Emapa está vendiendo y ellos son los culpables de que suba el precio", declaró el dirigente Julián Mamani.



El sector objeta la decisión de Impuestos de pretender obligar a los distribuidores mayoristas a registrarse en el Régimen General de Contribuyentes y a entregar factura a sus clientes. Señalan que existen sectores privilegiados por el Gobierno que no tributan.



Durante esta jornada el presidente Evo Morales condenó que los carniceros se nieguen a cumplir con su responsabilidad impositiva y aseguró que todos los sectores que realizan alguna actividad económica deben pagar impuestos.



Imputan a carniceros por obstrucción al trabajo



El abogado Milton Andrade informó este martes que los cinco carniceros detenidos el lunes, durante el primer día del paro de 48 horas que cumple ese sector, fueron imputados por los delitos de obstrucción al derecho al trabajo y falta a la autoridad, y remitidos a la justicia ordinaria.



Andrade indicó que la audiencia cautelar en la que se definirá la situación legal de esas personas será en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal, donde solicitará la libertad de al menos tres que son sus clientes de los cinco detenidos que fueron conducidos a celdas judiciales. Insistió que sus clientes no son dirigentes de los carniceros, sino gente de base.