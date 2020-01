Gobierno apunta a la agenda 2025; oposición a fortalecerse

Pasó un año del referéndum en que el No a la reelección presidencial se impuso en las urnas y el día después de las movilizaciones en favor y en contra de ese resultado trae consigo la pregunta ¿qué sigue ahora para el país?



Los oficialistas apuntan a trabajar en la agenda del Bicentenario mientras los opositores señalan que se viene una “resistencia democrática” a los intentos de prolongar la gestión de Morales en Palacio de Gobierno y dedicarse a hacer gestión los tres próximos años en que no se prevén contiendas electorales.



Para el ministro Carlos Romero, el MAS seguirá trabajando en la implementación sistemática de la agenda patriótica. “En lo político esto ha sido un impulso y marcará un punto de inflexión porque nuevamente se ha demostrado que el proceso de cambio se mantiene vigente, con gran capacidad de movilización”, dijo Romero. Sobre la oposición señaló que no tiene capacidad de movilizar a las masas aunque cuentan con otros campos de influencia, como las redes sociales. “Se muestran unidos en estos actos pero luego se fragmentan otra vez”, observó.



La diputada Gabriela Montaño (MAS) aseveró que el Gobierno seguirá generando iniciativas para mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos, creando fuentes de empleo, fortaleciendo el aparato productivo y consolidando al país como centro energético de la región.

Resistencia democrática civil

En opinión de Óscar Ortiz, senador por Unidad Demócrata, el escenario que se viene es la continuación del debate sobre la reelección y del respeto al voto de la ciudadanía. “Será un periodo de resistencia democrática - civil frente a la pretensión del oficialismo de pasar por encima de las leyes”, afirma y agrega que está claro que hay que buscar proyectos alternativos porque “el MAS está en decadencia y tiene problemas hasta con sectores de sus bases”.



En los próximos tres años, agrega Ortiz, el país se va a

encaminar a vivir tensiones políticas y una crisis social debido a que el Gobierno no aprovechó la década de bonanza económica.



Construir proyecto

Después de mucho tiempo, los próximos tres años no se prevén eventos electorales, señala el alcalde paceño Luis Revilla, por lo cual el Gobierno debe dedicarse a hacer gestión y no pensar en ampliar el mandato de Morales.



Agregó que estará abocado a hacer gestión y que para la oposición lo principal será construir un nuevo proyecto, por lo que está dedicado a ello. “Ya conocemos las propuestas de otros y también los resultados. Sabemos que la gente está esperando un proyecto nuevo para el futuro del país”, dijo