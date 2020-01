Obama anuncia su apoyo a Macron para las presidenciales

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama anunció este jueves que apoya al centrista Emmanuel Macron, a tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia en la que enfrentará a la ultraderechista Marine Le Pen.



"Quiero que sepan que apoyo a Emmanuel Macron", dijo Obama en inglés en un video difundido en la página web del candidato francés. Estas elecciones son de "una importancia capital para el futuro de Francia y los valores que defendemos", añadió el exmandatario demócrata.



Obama, que mantuvo una conversación telefónica con el candidato de 39 años tres días antes de la primera ronda, explicó en el video que "siempre ha sentido gratitud por la amistad del pueblo francés y del trabajo realizado juntos", cuando era jefe de Estado.



"No tengo intención de implicarme en muchas elecciones ahora que ya no me presentaré (a otras)", dijo, pero "el éxito de Francia es importante para todo el mundo".