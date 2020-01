Caravana decide marchar hasta conseguir su bono

La Confederación Nacional de Personas con Discapacidad determinó iniciar desde hoy marchas en la sede de Gobierno hasta que las autoridades nacionales accedan a su pedido de un bono mensual de 500 bolivianos.



David Cayo, uno de los principales dirigentes, dijo que "no vinimos a hacer turismo o a acampar a La Paz, vamos a luchar por lo que consideramos que es justo". Además indicó que "no son peligrosos para que la Policía ponga rejas en plaza Murillo".



Mientras que Alex Vásquez, otro representante, deploró que el Gobierno nacional destine recursos para la construcción de palacios o el Dakar, en lugar de atender a los "más necesitados". "Vamos a luchar con todo hasta las últimas consecuencias", aseveró.



Video. Así amanece la vigilia en San Francisco:

#ÚLTIMO Así amanece la vigila de las personas con discapacidad en La Paz. Anticipan marcha #Bolivia pic.twitter.com/TxBIiIa0kr— EL DEBER (@diarioeldeber) 27 de abril de 2016 n

Esta madrugada la plaza Murillo fue acordonada con rejas ante la marcha de la caravana de personas con discapacidad que cumple su segundo día en La Paz, tras 35 jornadas de peregrinación por carretera desde Cochabamba.



Efectivos de la Policía Boliviana de encargaron de poner las mallas, que se suman a las barricadas que normalmente se colocan ante movilizaciones en la sede de Gobierno. Se impide el paso a personas que no tengan credencial de funcionario público o no sean estudiantes.



Mientras que en la vigila de la plaza "Mayor" de San Francisco, el grupo de machistas amanece con frio y falta de alimento. Esperan a sus dirigentes les den a conocer las nuevas medidas de presión ante el "no" del Gobierno a su exigencia.



Así mismo, Cayo anticipó que harán una representación ante la organización internacional de las personas con discapacidad, con el fin de denunciar la desatención de las autoridades a sus necesidades y la vulneración de derechos.



Imágenes de la vigilia en San Francisco: