Chile descalifica discurso de Evo Morales en la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile Heraldo Muñoz afirmó hoy que los dichos del presidente boliviano Evo Morales en la ONU son "una falta de respeto" a la Corte Internacional de La Haya.



"Ha ventilado en Naciones Unidas un asunto que Bolivia decidió llevar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya", señaló Muñoz en alusión a la demanda marítima de su país contra Chile.



El jefe de la diplomacia chilena recalcó, en declaraciones que difunde la página digital del Diario Financiero, que los dichos de Morales "han sido una falta de respeto hacia la CIJ. El reglamento de la Corte es muy claro, en el sentido de que esos asuntos son de exclusividad de ese tribunal".



En la tribuna de la ONU, Evo Morales se refirió a Chile, asegurando que en el año 1879 el litoral boliviano fue invadido por militares chilenos y transnacionales inglesas con el propósito de apoderarse a la fuerza de las cuantiosas riquezas naturales existentes en ese país.



El mandatario reconoció que el Gobierno de Chile durante más de un siglo y en reiteradas oportunidades, vio en Bolivia la necesidad de que vuelva a ser un país costero, comprometiéndose, a su juicio, de negociar con su país la restitución de su cualidad marítima.



Aseguró además, que Bolivia "ha confiado de buena fe en todos los compromisos políticos que constituyen los fundamentos sobre los que se basa nuestra demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia".



El mandatario paceño invitó a Chile a poner fin al conflicto centenario, cuya solución, a su juicio, es una deuda pendiente entre los pueblos.

En opinión del ministro de Relaciones Exteriores chileno, el de Morales "ha sido un discurso repleto de descalificaciones hacia países y organismo donde no hay, lamentablemente ninguna palabra constructiva, propositiva", agregó.



El canciller Muñoz afirmó que el ánimo desde La Paz siempre ha sido la "confrontación", al cual, según dijo, Chile ha respondido ante la Corte Internacional de Justicia.



El 24 de septiembre del año pasado, la CIJ se declaró competente para dirimir el fondo de la demanda planteada en abril de 2013 por Bolivia contra Chile, en la que solicita un fallo que obligue a Santiago negociar de buena fe un acceso soberano al océano Pacífico que perdió en 1879.



La corte decidió hoy por 14 votos a favor y dos en contra rechazar las objeciones preliminares presentadas por Chile al respecto.



La Haya sostuvo en su fallo que las cuestiones en disputa entre los dos países son asuntos que "no se han resuelto por acuerdos entre las partes o por decisión de un tribunal de arbitraje o internacional, ni tampoco están gobernados por acuerdos o tratados en vigor" en la fecha de la firma del pacto de Bogotá en 1948.



Chile alegaba que la CIJ no era competente para dirimir la demanda de Bolivia porque considera que la cuestión en disputa, la soberanía territorial y la naturaleza del acceso de Bolivia al Pacífico, quedó arreglada por un acuerdo en el tratado de Paz y Amistad de 1904 y que permanece gobernada por ese tratado.



Los dos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución al reclamo marítimo boliviano, si bien mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.