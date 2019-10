Los rockeros se rinden al calor récord de Río

El calor récord para este año registrado este jueves en Río de Janeiro obligó a los rockeros que disfrutan de la cuarta jornada de Rock in Río a entrar en la "Ciudad del Rock" sin las típicas camisetas negras que vistieron para disfrutar de conciertos de grupos de música pesada como System of a Down.



Miles de personas circulaban en los diferentes palcos del festival Rock in Río con su camiseta en la mano o amarrada en la cintura en tanto que las jovencitas, más prácticas, llegaron preparadas con biquinis debajo de sus blusas y pudieron desfilar como si estuvieran en las playas de Copacabana o Ipanema.



"Por la mañana ya se sabía que el calor sería insoportable, por eso vine con el biquini debajo de la camisa y preparada para el calor", dijo a Efe una "garota" de cabellos azules, pintalabios negro y que amarró la camiseta a la cintura.



Temperatura récord



Ese ambiente playero fue necesario debido a que, un día después de concluir el invierno austral, la temperatura llegó a subir a 41,3 grados centígrados en algunas regiones de Río de Janeiro, incluyendo la "Ciudad del Rock", con lo que alcanzó su máximo nivel este año.



En el barrio de Santa Cruz, a pocos kilómetros del local en que festival, la sensación térmica llegó a marcar 44,4 grados centígrados.



Tales temperaturas fueron medidas a primera hora de la tarde, precisamente poco antes del horario de apertura de las puertas del festival, por lo que los organizadores anticiparon la entrada en 20

minutos.



Deshidratación y auxilio médico



La medida preventiva no impidió que numerosas personas que se aglutinaban en las afueras de la "Ciudad del Rock" pasaran mal por

el calor y necesitaran de ayuda médica e hidratación.



Incluso un aficionado disfrazado como el pirata "Jack Sparrow", de la película "Pirates del Caribe", que pretendía disfrutar de la banda Hollywood Vampires, cuyo guitarrista es el actor Johnny Deep, sufrió problemas de salud por el peso y el calor del disfraz pero se negó a acudir a la enfermería.



Además de los torsos desnudos, los biquinis y las bermudas, los rockeros también se aliviaron en una fuente que arroja agua a varios metros de altura ubicada cerca a la entrada de la "Ciudad del Rock".



Quienes ingresaron a comienzo de la tarde deambulaban en busca de

las pocas sombras del recinto o de locales más abiertos en los que

fuera más soportable el calor.



El viernes aumentará la temperatura



La previsión es que la temperatura sea aún mayor el viernes, cuando el Rock in Río tendrá otra jornada de rock pesado, y que disminuya un poco el sábado y el domingo, cuando las principales atracciones, entre las cuales están Rihanna y Katy Perry, tienen más de pop que de rock.



En la cuarta jornada del festival, la banda Hollywood Vampires, formada por los famosos Johnny Deep, Alice Cooper y Joe Perry, es telonera de los grupos de rock pesado System of a Down y Queens of the Stone Age.



El concierto en el Palco Mundo, el principal en la "Ciudad del Rock", fue abierto por la banda brasileña CPM 22, que conmemoró su vigésimo aniversario en el festival de Río de Janeiro.



La decimosexta edición del Rock in Río comenzó el viernes de la semana pasada, en una jornada encabezada por Queen, y reunirá a

cerca de 150 bandas y cantantes en conciertos a lo largo de dos finales de semana para el deleite de poco más de medio millón de personas.