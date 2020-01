Evo ve 'ambición' dentro del conflicto con mineros

El presidente Evo Morales señaló que "la ambición es una maldición", en referencia al conflicto entre el Gobierno nacional y los mineros cooperativistas. Instó a la búsqueda de diálogo para atender las diferentes demandas que existen de los sectores en el país.



"Qué he entendido después de los últimos conflictos, la exagerada ambición. Tenemos derecho a soñar más, es un derecho, pero una cosa es ya una ambición, ambición indeseable. La ambición es una maldición a esa conclusión he llegado", sostuvo.



Agregó que "no estoy desconociendo derechos, pero otra cosa es la ambición y finalmente dónde les lleva (...) No se trata de imposiciones sino se trata de propuestas, sea del sindicalismo o del Estado, lleven sus propuestas".



La máxima autoridad del país explicó que "la mejor manera de resolver problemas es dialogando. Se avanza reconociendo errores" y pidió mayor responsabilidad a los dirigentes, para conducir bien a sus bases y evitar confrontación.



Morales pronunció esas palabras durante el homenaje al 64 aniversario de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia. Actualmente se investiga la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y de cuatro mineros cooperativistas, tres a causa de impactos de bala por arma de fuego.